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У кишківнику чоловіка виявили живу муху, яка постійно дзижчала. Те, як вона туди потрапила, вас приголомшить

Середа 22 листопада 2023 20:20
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У кишківнику чоловіка виявили живу муху, яка постійно дзижчала. Те, як вона туди потрапила, вас приголомшить Такого не очікував побачити ніхто (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Більшість медиків на своєму шляху зустрічають різні захворювання й готові до унікальних "жартів долі". Проте деякі ситуації дивують навіть найбільш досвідчених лікарів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на American Journal of Gastroenterology розповідає про унікальний медичний випадок.

Шокуюча знахідка

Нещодавно 63-річний американець звернувся до лікарів у штаті Міссурі. Він хотів пройти планове обстеження на рак товстої кишки - колоноскопію.

Відомо, що під час цієї стандартної медичної процедури лікар-ендоскопіст оглядає й оцінює стан внутрішньої поверхні товстої кишки за допомогою спеціального зонда із вбудованою камерою.

Однак цього разу і медиків, і пацієнта очікував шокуючий сюрприз.

Розпочалась процедура без якихось проблем. Однак коли лікарі досягли поперечної ободової кишки (у верхній частині товстого кишечника) вони помітили... живісіньку муху, що дзижчала.

У кишківнику чоловіка виявили живу муху, яка постійно дзижчала. Те, як вона туди потрапила, вас приголомшитьШок лікарів можна лише уявити (скріншот: journals.lww.com)

Що розповів пацієнт

Сказати, що така знахідка медиків здивувала, - не сказати нічого. Вони одразу ж вирішили розпитати пацієнта про всі обставини, що передували походу до клініки.

За словами чоловіка, він готувався до процедури заздалегідь - нічого не їв впродовж 24 годин і напередодні колоноскопії вживав лише "спеціальну прозору рідину" для очищення кишкового тракту.

При цьому жодних незвичних "симптомів" він не відчував.

Дещо пізніше пацієнт зізнався, що ввечері перед 24-годинним голодуванням їв піццу, до складу якої входило, крім іншого, листя салату. Водночас, за його словами, "мух він не їв" і не знає, як вона туди могла потрапити.

Висновки медиків

Лікарі з Медичної школи Університету Міссурі опублікували статтю про це незвичайне обстеження в American Journal of Gastroenterology. Однак вони досі достеменно не знають, як насправді жива муха могла потрапити в кишечник людини.

На думку медиків, така ситуація є справжньою рідкісною загадкою.

Водночас дехто припускає, що на листі салату (який був на піцці в американця у переддень голодування) могли бути відкладені мухою яйця (у рідкісних випадках вони відкладають "майбутнє потомство" на фруктах чи овочах).

Після того, як чоловік з'їв "заражену" піццу, яйця комахи пережили шлункову кислоту й муха буквально вилупилась у його кишечнику.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в українки знайшли довжелезного паразита під шкірою.

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