В кишечнике мужчины обнаружили живую муху, которая постоянно жужжала. То, как она туда попала, вас ошеломит

Большинство медиков на своем пути встречают разные заболевания и готовы к уникальным "шуткам судьбы". Однако некоторые ситуации удивляют даже самых опытных врачей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на American Journal of Gastroenterology рассказывает об уникальном медицинском случае.

Шокирующая находка

Недавно 63-летний американец обратился к врачам в штате Миссури. Он хотел пройти плановое обследование на рак толстой кишки - колоноскопию.

Известно, что во время этой стандартной медицинской процедуры врач-эндоскопист осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки с помощью специального зонда со встроенной камерой.

Однако в этот раз и медиков, и пациента ждал шокирующий сюрприз.

Началась процедура без каких-либо проблем. Однако когда врачи достигли поперечной ободочной кишки (в верхней части толстого кишечника) они заметили... живехонькую жужжащую муху.

Шок врачей можно только вообразить (скриншот: journals.lww.com)

Что рассказал пациент

Сказать, что такая находка медиков удивила - не сказать ничего. Они сразу же решили расспросить пациента обо всех обстоятельствах, предшествовавших походу в клинику.

По словам мужчины, он готовился к процедуре заранее - ничего не ел в течение 24 часов и накануне колоноскопии употреблял только "специальную прозрачную жидкость" для очищения кишечника.

При этом никаких необычных "симптомов" он не ощущал.

Несколько позже пациент признался, что вечером перед 24-часовым голоданием ел пиццу, в состав которой входили, помимо прочего, листья салата. В то же время, по его словам, "мух он не ел" и не знает, как она могла туда попасть.

Выводы медиков

Врачи из Медицинской школы Университета Миссури опубликовали статью об этом необычном обследовании в American Journal of Gastroenterology. Однако они до сих пор точно не знают, как на самом деле живая муха могла попасть в кишечник человека.

По мнению медиков, такая ситуация - настоящая редкая загадка.

В то же время некоторые предполагают, что на листьях салата (который был на пицце у американца в преддверие голодания) могли быть отложенные мухой яйца (в редких случаях они откладывают "будущее потомство" на фруктах или овощах).

После того как мужчина съел "зараженную" пиццу, яйца насекомого пережили желудочную кислоту и муха буквально вылупилась в его кишечнике.