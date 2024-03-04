"Кишить" бактеріями: ознаки того, що потрібно негайно замінити насадку для швабри

Ознак, що потрібно замінити насадку

Зовнішній вигляд

Якщо насадка для швабри вже дуже темна, має опущені нитки чи структурні пошкодження, то це показові ознаки, які свідчать, що її треба змінювати.

Вбираюча здатність

Швабра повинна добре вбирати воду, а якщо насадка погано поглинає рідину, то волокна швабри вже стали старими.

Поганий запах

Найочевиднішими ознаками є розводи та поганий запах. Змінюйте швабру, адже зношена насадка не може ефективно боротися з плямами на підлогах і буде їх лише розводити по всій поверхні.

Запах - важливий сигнал, що вам треба змінити швабру. Сморід та затхлість свідчить про накопичення бактерій, тому важливо її чим швидше замінити.

Як купити якісну швабру

Сьогодні в магазинах величезний асортимент цих пристосувань.

Нові моделі не просто спрощують процес миття і чищення приміщень, а роблять його цілком собі захоплюючим. Підібрати таке пристосування можна на будь-який смак і наповненість гаманця, однак висока вартість - не гарантія зручності.

Щоб купити дійсно хорошу у всіх планах швабру, потрібно в першу чергу звернути увагу на наступні моменти.

За матеріалом ручка буває дерев’яна, пластикова та металева. Також на ручці може міститися важіль для віджиму, якщо модель передбачає цю функцію.

Телескопічна ручка хороша тим, що дає можливість регулювати довжину під свій зріст.

Крім матеріалу мопи розрізняються і за призначенням: для лінолеуму, ламінату, плитки, паркету. У зв’язку з цим швабра може бути як багатофункціональної, так і здатною відмити лише одне конкретне підлогове покриття.

Швабри-метелики, моделі на платформі, мотузкові, парові, з губкою та з мікрофіброю.