3 причини, чому в будинку багато пилу і як можна ефективно позбутися

Пил у квартирі - це поширена проблема, з якою багато людей стикаються щодня. Він потрапляє у квартиру через вентиляцію, відкриті вікна і двері. Попри регулярне прибирання люди все одно зіштовхуються з цією проблемою у домі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Better Homes&Gardens .

Яка шкода для організму

Надлишок пилу є не привабливим та може спричинити алергію, астматичні напади та інші проблеми зі здоров’ям. Зокрема, він складається з таких речей:

мертвих клітин шкіри

шерсті домашніх тварин

бруду

волокон одягу

Він також може навіть містити шкідливі речовини, такі як сліди металів, мікроби, що стійкі до антибіотиків, мікропластик та інші агресивні хімікати.

Важливо пам'ятати, що пил далеко не завжди є ознакою брудного житла. Його кількість залежить від різних факторів: пора року, кількість мешканців та наявність домашніх тварин.

Крім того, пил потрапляє будинок через незачинені вікна та двері. Взуття, одяг і лапи домашніх тварин також можуть приносити пісок, що сприяє подальшому накопиченню пилу.

Часто регулярне вологе прибирання не допомагає повністю очистити оселю. Цьому є кілька причин.

Висока вологість

Високий рівень вологості створює ідеальне середовище для розмноження пилових кліщів та цвілі. До того ж це призводить до злипання пилу між собою.

Спеціалісти радять використовувати осушувачі або кондиціонери, щоб зменшити вологість до ідеального рівня, тобто від 40% до 60%. Також можна ввімкнути кондиціонер замість відкривання вікон.

Системи вентиляції

Коли пил потрапляє у будинок, то система повинна всмоктувати його частинки через вентиляційні отвори та видаляти через повітряні фільтри.

Однак, несправна система опалення, вентиляції, призведе до того, що дім буде більш пильним, ніж зазвичай. Тому завжди слід слідкувати за станом системи опалення та вентиляції.

Важливо також регулярно замінювати повітряні фільтри кожні три місяці.

Зовнішні фактори

Причиною пилу в будинку може бути жвава вулиця з активним рухом транспорту. Через відкриті двері та вікна всередину будинку може проникнути багато його частинок.

Найкращим рішенням є закриття вікон і дверей, а також будь-яких інших тріщин і щілин. Регулярно прати потрібно килими, текстиль та прибирати у гаражі.

Чому не можна економити на техніці

Якщо вибираєте пилосос, то купуйте модель з водяним фільтром - вони краще збирають пил і заважають йому повертатися назад. Крім того, вони відмінно очищають повітря і дарують відчуття свіжості в будинку.

Використовуйте поліроль - ним зручно протирати меблі, тоді пил "сідає" на них набагато менше.