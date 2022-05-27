Киселев назвал пятерых людей, которые влияют на Путина. Среди них - "редкостно тупой" генерал

По словам Киселева, в высоких кругах Кремля обсуждаются возможные варианты политического устройства в правящей верхушке в случае ухода Путина, его болезни или смерти, или же - если с ним что-то случится. Рассматриваются кандидатуры на пост нового президента:

1. Мэр Москвы Сергей Собянин

2. Дмитрий Медведев, который уже побывал в кресле президента, или как выразился Евгений Киселев "побывал местоблюстителем президентского престола".

3. Бывший премьер-министр Сергей Кириенко, который сейчас является заместителем главы кремлевской администрации и курирует "украинские дела"

"Но, есть другая совершенно версия, в которую я больше верю. А именно: что все перечисленные люди, и некоторые другие, например, министр обороны Шойгу, начальник Генштаба Герасимов, начальник ФСБ Бортников, секретарь совета безопасности Патрушев.

Не говоря уже о спикерах верхней и нижней палаты российского парламента, я имею в виду Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина - все они на самом деле толпою алчной толпятся у трона, но особого влияния и веса не имеют", - подчеркнул Киселев.

Он назвал совсем других людей, которые действительно имеют влияние на Путина и могут стать преемниками.

"А вот реально вес, влияние на Путина имеет совершенно другой круг людей. Называют его бывшего начальника охраны, а ныне главу национальной гвардии, командующего Золотова, генерала. Известный своей редкой тупостью, я б сказал. Редчайшей тупостью. Кадыров.

Пригожин - это тот самый повар, который по совместительству является хозяином всех этих ольгинских фабрик троллей с одной стороны, а с другой - ему принадлежит эта пресловутая ЧВК Вагнер. И братья Ковальчуки", - перечислил Евгений Киселев.

Он отметил, что по поводу братьев Ковальчуков есть разные версии. Старший брат, Михаил Ковальчук - возглавляет курчатовский институт, физик и по совместительству бизнесмен. У него очень близкие и доверительные отношения с Путиным.

Другие же говорят о том, что более близок с Путиным не Михаил, а Юрий Ковальчук. Ему принадлежит банк "Россия" - карманный банк Путина, и национальная медиа группа, которая контролирует основные российские телеканалы и основные пропагандистские медиа-ресурсы.

"Говорят, что именно они на самом деле определяют картину мира Владимира Путина. Некоторые говорят, что Путин вообще, как тот диктатор, из "Ста лет одиночества" Маркеса - находится наедине с самим собой", - резюмировал Киселев.