В Кировоградской области невакцинированные учителя срывают уроки: "говорят про сатану и опыты над людьми"

В Александрии Кировоградской области разгорелся скандал из-за вакцинации . Невакцинированные преподаватели учебно-воспитательного комплекса "Александрийский коллегиум" отказались выполнять распоряжение об отстранении от работы. Они унижают коллег и говорят про сатану.

Об этом рассказала директор учебного заведения Наталия Малышева в интервью для " Украинской правды ".

Директор коллегиума сообщила, что отстраненные невакцинированные учителя приходят на занятия вместе с наставницей, которая называет себя юристом, унижают коллег, говорят про сатану и опыты над людьми.

"Происходит психологический буллинг нас всех. Отстраненная от работы учительница Лариса Лисюк даже настроила детей, чтобы они мешали проводить уроки учителям на замене. Также в нашей школе появилась неизвестная женщина, которая называет себя юристкой и представительницей интересов отстраненных учителей, она также присутствует на уроках", - рассказала Малышева.

Конфликт в учебном заведении начался после того, как учитель истории Лариса Лисюк отказалась выполнять распоряжение директора об отстранении от работы из-за отсутствия вакцинации. В школу пришлось вызвать полицию.

Педагог заявила, что распоряжения она не видела и назвала патрульных "преступной группировкой". Учителя истории поддержало еще несколько человек.

Сейчас, по словам директора учебного заведения, отстраненные педагоги продолжают приходить в школу и идут на свои уроки, где их заменяют коллеги. Они снимают уроки на видео, ведут прямые эфиры и публикуют это все в социальных сетях.

К руководству школы и своим коллегам они относятся пренебрежительно и обзывают их обидными словами. Полицию в школу вызывали уже дважды.

"А что нам было делать? Силком вытянуть учительницу с урока мы не можем. Говорим, выходите, она не выходит. Говорим, наденьте маски, они говорят, что это – намордник. Что я ломаю их волю и втянута в эксперименты над людьми", - сообщила директор.

Отстраненные учителя рассказывают истории то о Боге, то о сатане. Недавно подали в суд на директора школы, бывшего мера города и на 5 президентов Украины за "подделку государственного герба".

Такие действия, по словам Малышевой, сильно мешают образовательному процессу, а сейчас в конфликт начали втягивать детей и родителей.

Сейчас в учебном заведении отстранено из-за отсутствия прививки 5 человек: трех педагогов и 2 технических работника.

Как говорит учительница Лариса Лисюк, из-за распоряжения директора об ее отстранении, она может умереть "голодной смертью". А ее действия направлены на то, чтобы защитить себя и свое право на отказ от вакцинации.