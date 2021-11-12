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Украинская учительница-"антивакцинаторша" продолжает вести уроки в школе: называет COVID "аферой"

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Александрия, Пятница 12 ноября 2021 11:07
Украинская учительница-"антивакцинаторша" продолжает вести уроки в школе: называет COVID "аферой" Украинскую учительницу-"антивакцинаторшу" допросила полиция (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Кировоградской области в Александрии работает учительница, которая открыто выступает против вакцинации от коронавируса. Естественно, сама женщина не привита и продолжает работать в школе.

Посты учительницы можно увидеть на ее странице в Facebook.

Кто такая эта учительница

Зовут педагога Лариса Лисюк. Она работает в специализированной школе "Александрийский коллегиум". На своей странице в соцсети она называет коронавирус "аферой" и публикует провокативные видео. В своих постах она возмущается тем, что в школе отстраняют от работы, непривитых от коронавируса учителей.

Она "наезжает" на директора школьного учреждения и говорит, что та выполняет преступные приказы, имея в виду обязательную вакцинацию учителей.

Полиция пришла на урок к учителю-"антивакцинатору"

Несмотря на то, что Ларису Лисюк отстранили от работы из-за отсутствия у нее сертификата о вакцинации, она продолжала проводить уроки. На одно из занятий пришли правоохранители.

Так, на уроке для девятиклассников учитель сообщила полиции, что должно быть решение суда с тем, чтобы отстранить ее от работы.

На видео показан весь разговор учительницы со стражами порядка. Правоохранители составили протокол на педагога, выйдя в коридор. Она же стоит на своем и считает, что может проводить уроки.

Отметим, что в этой школе еще 8 учителей ходят на уроки, оставаясь непривитыми.

Лариса Люсюк называет "абсурдом" ситуацию с полицейскими. На видео она достаточно наглым тоном разговаривает со стражами порядка.

Отметим, что учительницу приказом отстранили от работы еще 9 ноября, но она продолжала проводить занятия. Внизу она расписалась и написала, что считает приказ "преступным".

Украинская учительница-&quot;антивакцинаторша&quot; продолжает вести уроки в школе: называет COVID &quot;аферой&quot;

Как мы ранее писали, в Николаеве семейный врач на площади кричала, что "коронавируса нет".

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