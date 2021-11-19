У Кіровоградській області невакциновані вчителі зривають уроки: "говорять про сатану і досліди над людьми"

В Олександрії Кіровоградської області розгорівся скандал через вакцинацію . Невакциновані викладачі навчально-виховного комплексу" Олександрійський колегіум" відмовилися виконувати розпорядження про відсторонення від роботи. Вони принижують колег і говорять про сатану.

Про це розповіла директорка навчального закладу Наталія Малишева в інтерв'ю для " Української правди ".

Директорка колегіуму повідомила, що відсторонені невакциновані вчителі приходять на заняття разом з наставницею, яка називає себе юристом, принижують колег, говорять про сатану і досліди над людьми.

"Відбувається психологічний булінг нас усіх. Відсторонена від роботи вчителька Лариса Лисюк навіть налаштувала дітей, щоб вони заважали проводити уроки вчителям на заміні. Також в нашій школі з'явилася невідома жінка, яка називає себе юристкою і представницею інтересів відсторонених вчителів, вона також присутня на уроках", - розповіла Малишева.

Конфлікт у навчальному закладі почався після того, як вчителька історії Лариса Лисюк відмовилася виконувати розпорядження директора про відсторонення від роботи через відсутність вакцинації. В школу довелося викликати поліцію.

Педагог заявила, що розпорядження вона не бачила і назвала патрульних "злочинним угрупуванням". Вчителя історії підтримало ще кілька людей.

Зараз, за словами директорки навчального закладу, відсторонені педагоги продовжують приходити в школу і йдуть на свої уроки, де їх замінюють колеги. Вони знімають уроки на відео, ведуть прямі ефіри та публікують це все в соціальних мережах.

До керівництва школи та своїх колег вони ставляться зневажливо та обзивають їх образливими словами. Поліцію до школи викликали вже двічі.

"А що нам було робити? Силком витягнути вчительку з уроку ми не можемо. Кажемо, виходьте, вона не виходить. Говоримо, надіньте маски, вони кажуть, що це – намордник. Що я ламаю їх волю і втягнута в експерименти над людьми", - повідомила директорка.

Відсторонені вчителі розповідають історії то про Бога, то про сатану. Нещодавно подали до суду на директора школи, колишнього мера міста та на 5 президентів України за "підробку Державного герба".

Такі дії, за словами Малишевої, сильно заважають освітньому процесу, а зараз в конфлікт почали втягувати дітей і батьків.

Наразі у навчальному закладі відсторонено через відсутність щеплення 5 осіб: трьох педагогів та 2 технічних працівників.

Як каже вчителька Лариса Лисюк, через розпорядження директора про її відсторонення, вона може померти "голодною смертю". А її дії спрямовані на те, щоб захистити себе і своє право на відмову від вакцинації.