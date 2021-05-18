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Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021: перебивал певицу и снимал себя

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Нидерланды, Вторник 18 мая 2021 20:01
Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021: перебивал певицу и снимал себя Фото: Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко (eurovision.tv)
Автор: Styler

Российский певец Филипп Киркоров шокировал публику во время церемонии открытия песенного конкурса Евровидение 2021. Артист перебил свою подопечную, участницу от Молдовы Наталью Гордиенко, когда она давала интервью.

Кроме того, певец снимал себя с разных ракурсов на телефон, ел конфеты и постоянно снимал и надевал свою защитную маску Louis Vuitton.

Стоит отметить, что от этого бренда у него была не только маска, но и жилетка, и украшение на шее.

Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021: перебивал певицу и снимал себя

Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко (фото: eurovision.tv)

Киркоров отметил, что ему приятно работать с Натальей Гордиенко, поскольку она артистичная личность и мать-одиночка. Он также вспомнил, как ездил на конкурс с другими своими подопечными, Димой Биланом, Ани Лорак и Сергеем Лазаревым.

Филипп Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021 (видео: YouTube)

На другом видео с бирюзовой дорожки можно увидеть, как Киркоров есть конфеты и угощает Наталью Гордиенко.

Филипп Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021 (видео: YouTube)

Иностранцы прокомментировали поведение Киркорова на бирюзовой дорожке.

  • У Евровидения есть сторона, которая с каждым годом меня смущает все больше и больше.
  • Наталья прекрасно держится. Она такая очаровательная. Хотелось бы, чтобы Филип был больше на заднем плане;
  • Больше похоже, как Филип Киркоров ft. Наталья Гордиенко;
  • Зачем он надел маску, чтобы через двадцать секунд снять ее?
  • Не много знаю о Киркорове, но он выглядит как нарцисс;
  • Наталья, моргни, если тебя держат в заложниках

Напомним, букмекеры пророчат украинской группе Go_A место в топ-5 на Евровидении 2021.

Мы также писали о том, где смотреть первый полуфинал Евровидения 2021 и как проголосовать.

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Новости Украины Жизнь евровидение 2021 Филипп Киркоров
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