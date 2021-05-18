Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021: перебивал певицу и снимал себя

Российский певец Филипп Киркоров шокировал публику во время церемонии открытия песенного конкурса Евровидение 2021. Артист перебил свою подопечную, участницу от Молдовы Наталью Гордиенко, когда она давала интервью.

Кроме того, певец снимал себя с разных ракурсов на телефон, ел конфеты и постоянно снимал и надевал свою защитную маску Louis Vuitton.

Стоит отметить, что от этого бренда у него была не только маска, но и жилетка, и украшение на шее.

Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко (фото: eurovision.tv)

Киркоров отметил, что ему приятно работать с Натальей Гордиенко, поскольку она артистичная личность и мать-одиночка. Он также вспомнил, как ездил на конкурс с другими своими подопечными, Димой Биланом, Ани Лорак и Сергеем Лазаревым.

Филипп Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021 (видео: YouTube)

На другом видео с бирюзовой дорожки можно увидеть, как Киркоров есть конфеты и угощает Наталью Гордиенко.

Филипп Киркоров шокировал иностранцев на открытии Евровидения 2021 (видео: YouTube)

Иностранцы прокомментировали поведение Киркорова на бирюзовой дорожке.