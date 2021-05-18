Кіркоров шокував іноземців на відкритті Євробачення 2021: перебивав співачку і знімав себе
Російський співак Філіп Кіркоров шокував публіку під час церемонії відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2021. Артист перебив свою підопічну, учасницю від Молдови Наталію Гордієнко, коли вона давала інтерв'ю.
Крім того, співак знімав себе з різних ракурсів на телефон, їв цукерки і постійно знімав і одягав свою захисну маску Louis Vuitton.
Варто зазначити, що від цього бренду у нього була не тільки маска, але і жилетка, і прикраса на шиї.
Філіп Кіркоров і Наталія Гордієнко (фото: eurovision.tv)
Кіркоров зазначив, що йому приємно працювати з Наталією Гордієнко, оскільки вона артистична особистість і мати-одиначка. Він також згадав, як їздив на конкурс з іншими своїми підопічними, Дімою Біланом, Ані Лорак і Сергієм Лазарєвим.
Філіп Кіркоров шокував іноземців на відкритті Євробачення 2021 (відео: YouTube)
На іншому відео з бірюзової доріжки можна побачити, як Кіркоров їсть цукерки і пригощає Наталію Гордієнко.
Філіп Кіркоров шокував іноземців на відкритті Євробачення 2021 (відео: YouTube)
Іноземці прокоментували поведінку Кіркорова на бірюзовій доріжці.
- У Євробачення є сторона, яка з кожним роком мене бентежить все більше і більше.
- Наталя чудово тримається. Вона така чарівна. Хотілося б, щоб Філіп був більше на задньому плані;
- Більше схоже, як Філіп Кіркоров ft. Наталія Гордієнко;
- Навіщо він надів маску, щоб через двадцять секунд зняти її?
- Не багато знаю про Кіркорова, але він виглядає як нарцис;
- Наталю, моргни, якщо тебе тримають в заручниках
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