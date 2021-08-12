В Кирилловке женщина пожаловалась на "ведерных" медуз: атакуют пляжи (видео)

Так, по словам женщины, утром 12 августа она решила искупаться в море, однако впечатления от заплыва ее не очень порадовали. У берега было очень много медуз, поражающих своим размерами.

Также она говорит, что заметила медуз, которые могли бы уместиться в ведре. Кроме того, морские жители были настолько большими, что отдыхающая даже назвала их "ведерными".

Пляжи Азовского моря продолжают атаковать медузы. На видео видно, что люди все равно купаются в море, однако опасаются морских обитателей. Поэтому большинство туристов плавают в воде на матрасах.