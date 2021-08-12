У Кирилівці жінка поскаржилася на "відерних" медуз: атакують пляжі (відео)

Так, за словами жінки, вранці 12 серпня вона вирішила покупатися у морі, проте враження від запливу її не дуже порадували. Біля берега було дуже багато медуз, які вражають своїм розмірами.

Також вона каже, що помітила медуз, які могли б уміститися у відра. Окрім того, морські мешканці були настільки великими, що відпочивальниця навіть назвала їх "відерними".

Пляжі Азовського моря продовжують атакувати медузи. На відео видно, що люди все одно купаються у морі, проте побоюються морських мешканців. Тому більшість туристів плавають у воді на матрацах.