В Кирилловке заметили "элитных" туристов на вертолете: появились видео

В Кирилловке заметили элитных туристов на вертолете (иллюстративное фото: canva.com)

В Кирилловке на видео засняли туристов, прибывших на курорт на частном вертолете

В Кирилловке заметили элитных туристов, которые добрались на курорт необычным способом. Так, очевидцы засняли приземлившийся на поле возле Кирилловки вертолет. Из воздушного судна вышло несколько человек, которые в ударном темпе принялись выгружать вещи.

Как пишут в соцсети, винтокрылая машина выполняет функции такси и воспользоваться им могут все желающие. Базируется вертолет на одно из баз отдыха, расположенной на косе Пересыпь. Прогулка на вертолете стоит 700 грн, что вполне по карману курортникам. Сколько стоит целевые перевозки туристов из указанных точек – неизвестно.

В сообществе, где было опубликовано видео, комментаторы пишут, что с удовольствием бы воспользовались способом доставки по воздуху, ведь стоять в огромных пробках на перегруженной трассе удовольствия мало.

В Кирилловке заметили элитных туристов на вертолете

Напомним, что на популярных украинских курортах наблюдается нашествие медуз. Как сообщают очевидцы, купаться в море весьма проблематично, так как оно кишит морскими обитателями.

Кстати ранее мы писали о том, что на пляжах Кирилловки появилась новая проблема. Несмотря на штормящее море на берегу множество людей, которые купаются в высоких волнах и загорают на берегу.