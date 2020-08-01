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У Кирилівці помітили "елітних" туристів на вертольоті: з'явилися відео

Кирилівка, Субота 01 серпня 2020 18:55
У Кирилівці помітили "елітних" туристів на вертольоті: з'явилися відео
У Кирилівці помітили елітних туристів на вертольоті (ілюстративне фото: canva.com)

У Кирилівці на відео зняли туристів, які прибули на курорт на приватному вертольоті

У Кирилівці помітили елітних туристів, які дісталися на курорт незвичайним способом. Так, очевидці зняли вертоліт, що приземлився на поле біля Кирилівки. З повітряного судна вийшло кілька людей, які в ударному темпі почали вивантажувати речі.

Як пишуть в соцмережі, гвинтокрила машина виконує функції таксі й скористатися ним можуть всі бажаючі. Базується вертоліт на одній з баз відпочинку, розташованій на косі Пересип. Прогулянка на вертольоті коштує від 700 грн, що цілком по кишені курортникам. Скільки коштують цільові перевезення туристів із зазначених точок - невідомо.

У співтоваристві, де було опубліковано відео, коментатори пишуть, що із задоволенням би скористалися способом доставки по повітрю, адже стояти у величезних пробках на перевантаженій трасі задоволення мало.

У Кирилівці помітили елітних туристів на вертольоті

Нагадаємо, що на популярних українських курортах спостерігається нашестя медуз. Як повідомляють очевидці, купатися в морі досить проблематично, бо воно кишить морськими мешканцями.

До речі раніше ми писали про те, що на пляжах Кирилівки з'явилася нова проблема. Попри штормове море на березі безліч людей, які купаються в високих хвилях і загоряють на березі.

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