Кира Рудык заметно похудела: что произошло

Свои изменения она назвала результатом не магической пилюли, а системной работы с организмом: сон, спорт и здоровое питание.

"В последнее время поступает огромное количество вопросов (и комплиментов) относительно того, как изменился мой внешний вид. Обещала рассказать подробно. Я знаю, что вы надеетесь на рассказ о магической таблетке, доступной только депутатам Верховной рады (да, меня спрашивали и о таком!), или об уникальной программе: -10 кг за 10 дней. Должна вас разочаровать, все, что я напишу, вы, скорее всего, уже знаете", - сказала политика.

Любой лишний вес связан с нарушениями жирового и углеводного обмена, добавила Кира. Поэтому, во-первых, она советует идти к хорошему эндокринологу. Если вы бегаете, занимаетесь спортом, рационально питаетесь, но не видите результата - это системная проблема вашего организма и решать ее надо системно. Именно врач должен сказать, что работает не так и как это исправить.

"Системность и постоянная работа важнее быстрого результата. Уверена, многие худели на несколько кг благодаря быстрым диетам, но этот вес быстро возвращается. Я убеждена: в любом деле - бизнесе, политике, отношениях, самое важное - системный подход. Кто способен работать долго и неустанно - получит результат. Три основных фактора, которые нужно отрегулировать - это питание, спорт и сон", - поделилась лидер "Голоса".

Лишний вес приходит из-за недосыпа, ночных подъеданий, стресса и отсутствия времени на себя. Кира как человек с очень активной жизнью знает, что такое сон в машине, эфиры, заседания и постоянный стресс. Но советует среди удовлетворения потребностей других, успеха и постоянной работы, выбирать, прежде всего - себя. Даже в очень плотном графике можно найти время на спорт, уверена Рудык.

"В сториз я показывала как выглядит мой день: теперь он начинается или заканчивается бегом. Еда - ничего нового. Сон - нужно максимизировать его качество, если не удается увеличить количество. Здесь пригодится тяжелое одеяло, контроль уровня кислорода в комнате и, конечно, моя тепленькая кошка Мишель. Никаких секретов нет, только умный подход", - подчеркнула она.

В сториз в своем Инстаграме она также опубликовала фото своего завтрака - это два вареных куриных яйца, очищенные огурцы и зелень.