Кира Рудык рассказала о своем "улове" на "Книжном Арсенале"

В Киеве проходит десятый Международный фестиваль "Книжный арсенал". В течение пяти дней там будут представлены 145 издательств и состоится почти 300 событий.

О своем визите на арсенал написала в Facebook и лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Мне как книголюбу в период локдауна-2020 очень не хватало именно этого события. "Книжный Арсенал" - настоящий культурный феномен. Здесь люди не просто покупают книги. Здесь обмениваются идеями, вдохновляются и мотивируются. Это - масштабная платформа не только для активных читателей печатных книг, а для всех, кто стремится к развитию и обмену знаниями", - рассказала Кира Рудык.

Библиотека политика пополнится книгами, которые она планирует прочитать до конца лета:

Серия "шестидесятники" о Василии Симоненко. Избранные произведения гениального украинского поэта, погубленного советской диктатурой.

"Большой президент маленькой страны. История Дали Грибаускайте". Книга, которая в дополнительных рекомендациях не нуждается.

"Быть лидером. Мудрость от тех, кто изменил правила игры". Гайд о стратегиях управления от таких известных людей как Билл Гейтс, Уорен Баффет и Билл Клинтон.

"Американский мечтатель. Моя жизнь в фэшн-индустрии" о Томи Хилфигера. О селф-мейд-мэн - парне, который вырос в провинциальном городке в многодетной семье и всегда знал, кем хочет стать.

"Потерянное лето: Дойчланд курит на балконе". Ковидная литература. О весне 2020 года и том, что нам приходится последний год проходить всем вместе. О том, что жизнь продолжается несмотря на пандемию.

"Нарисованные люди". Художественная хроника зимы 2013-2014 гг. о Майдане, о неравнодушных, которые встали за человеческое достоинство.

"Юпак" от Сергея Сайгона, писателя и ветерана АТО. Роман об украинском селе. Ветеранская проза. Думаю, каждому полезно читать именно такую литературу.

"Действенная экономика для трудных времен". Об экономике простым языком. Для широкого круга читателей.