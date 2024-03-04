Кінологи назвали квіти, які смертельно небезпечні для собак

Домашні рослини можуть цілком мирно співіснувати з вашими вихованцями. Однак варто знати, які квіти можуть завдати шкоди собаці та навіть стати для них смертельно небезпечними.

Які квіти є дуже небезпечними для собак, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на House Beautiful.

Лілія

Якщо у вас є коти чи собаки, то вам не слід тримати в будинку лілію – як у горщиках, так і в букетах. Лілії можуть спричинити незворотну ниркову недостатність. Навіть кілька крупинок пилку або питна вода з вази з ліліями можуть сильно нашкодити тваринам.

Тюльпани

Найвища концентрація токсинів – у цибулини тюльпана. При попаданні в організм тварини тюльпани викликають сильний розлад шлунково-кишкового тракту, слинотечу, втрату апетиту, судоми та порушення серцевої діяльності.

Цикламен

Ця рослина містить токсичні терпеноїдні сапоніни, особливо в корені рослини. Його ковтання може викликати підвищене слиновиділення, блювання, діарею, порушення роботи серця і навіть смерть у кішок та собак.

Каланхое

Ця рослина також містить токсини, що викликають серйозні розлади шлунково-кишкового тракту, а також порушення серцевого ритму як собак, так і кішок.

Амариліс

Якщо ваша кішка або собака проковтне цю прекрасну рослину або цибулину, токсини можуть викликати блювання, діарею, біль у животі та тремор.

Хризантема

Ця квітка містить безліч різних токсинів, у тому числі піретрини, які можуть викликати розлад шлунково-кишкового тракту, слинотечу, блювання та діарею. Якщо проковтнути велику кількість, то у кішок та собак може розвинутися втрата координації та депресія.

Нарцис

Ця цибулина весняного цвітіння належить до того ж сімейства, що й амариліс. Нарциси викликають довгий список симптомів, включаючи блювання, низький кров'яний тиск, судоми та проблеми із серцем. Цибулини - найотруйніша частина.

Олеандр

Популярний ландшафтний чагарник. Однак його листя і квіти містять токсичні глікозиди, які викликають біль у животі, слинотечу, депресію, сильне блювання і навіть смерть.

Гіацинт

Ці красиві весняні квіти належать до сімейства лілій, тому вони містять алкалоїди, що викликають сильне блювання, кривавий пронос і тремор при попаданні в організм кішок або собак.

Крокус

Не допускайте свійських тварин до цибулин або самої рослини. Попадання будь-якої частини цієї квітки може призвести до подразнення порожнини рота, кривавої блювоти, шоку та пошкодження багатьох органів - як у кішок, так і у собак.