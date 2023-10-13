Кіноколо 2023: названо кращі українські фільми

В етері телеканалу "Суспільне Культура" відбулась нагорода Шостої Національної премії кінокритиків "Кіноколо", в якій було оголошено переможців.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на ефір "Суспільне Культура" розповідає, як пройшла церемонія нагородження та хто отримав заслуговані нагороди від кінокритиків.

Вшанування кінематографістів

Організатори вирішили розпочати премію з вшанування пам’яті кінематографістів, які загинули у війні проти Росії.

Акторів: Павла Лі, Антона Прасоленка, Євгена Світличного, Філіпа Вінера, Олега Зайцева, каскадера й актора Володимира Строканя, каскадера, постановника трюків і актора Дениса Бондарева.

Режисерів: Мантаса Кведаравічюса й Олега Бобала, викладача, сценариста й режисера Микити Каламбета, режисера й письменника Дмитра Кравця, постановника піротехнічних трюків Олександра Суворова.

Режисерів монтажу: Віктора Ониська, художника-декоратора Володимира Чорного, локейшен-менеджера Василя Довганя.

А також: артдиректора Андрія Тхорука, художника-постановника Тимофія Бойка, журналіста й культурного оглядача Євгенія Осієвського.

Фільми, які отримали премії

В номенації найкращий повнометражний ігровий фільм українські кінокритики визнали фільм "Ля Палісіаду" - роботу режисера Філіпа Сотниченка. Знята в жанрі пострадянського нуару, ця стрічка розповідає про розслідування вбивства міліціонера, яке розгортається за лічені місяці до скасування смертної кари. Українська прем’єра стрічки відбулася на відкритті 7-го Київського тижня критики.

Фільм "Люксембург, Люксембург" отримав найбільшу кількість нагород цьогорічного "Кінокола" та його команда: Антоніо Лукіч здобув Премію за Найкращі режисуру та сценарій, а виконавця однієї з головних ролей Аміла Насірова визнали Найкращим актором.

У двох номінаціях здобула перемогу стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова. Нагадаємо, що цей фільм є українським претендентом на Премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний фільм". Картину визнали Найкращим документальним фільмом, а також Відкриттям року - найкращим повнометражним дебютом.

Найкращим короткометражним ігровим фільмом визнали "ГКЧП" режисера Аркадія Непиталюка.

Премію за Найкращий анімаційний фільм отримав "Маріуполь. Сто ночей" режисерки Софії Мельник.

Найкращою акторкою оголосили Карину Химчук за роль у стрічці "Ти мене любиш?" (київська прем’єра відбудеться 17 жовтня на Київському тижні критики).

Нагороду за досягнення отримали Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер та Олена Гончарук з команди Довженко-Центру за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно".

Також на церемонії вручили Спеціальну відзнаку кінокритикам, які стали на захист України. Її отримали Антон Філатов, Ярослав Підгора-Гвяздовський, Юрій Самусенко й Артур Корнієнко.