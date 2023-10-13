Кіноколо 2023: названы лучшие украинские фильмы

В эфире телеканала "Суспільне Культура" состоялась награда Шестой Национальной премии кинокритиков "Кіноколо", в которой были объявлены победители.

РБК-Украина (проект Styler), опираясь на эфир "Суспільне Культура", рассказывает, как прошла церемония награждения и кто получил заслуженные награды от кинокритиков.

Чествование кинематографистов

Организаторы решили начать премию в память о кинематографистах, погибших в войне против России.

Актеров: Павла Ли, Антона Прасоленко, Евгения Светличного, Филиппа Винера, Олега Зайцева, каскадера и актера Владимира Строканя, каскадера, постановщика трюков и актера Дениса Бондарева.

Режиссеров: Мантаса Кведаравичюса и Олега Бобала, преподавателя, сценариста и режиссера Никиты Каламбета, режиссера и писателя Дмитрия Кравца, постановщика пиротехнических трюков Александра Суворова.

Режиссеров монтажа: Виктора Онисько, художника-декоратора Владимира Черного, локейшен-менеджера Василия Довганя.

А также: артдиректора Андрея Тхорука, художника-постановщика Тимофея Бойко, журналиста и культурного обозревателя Евгения Осиевского.

Фильмы, получившие премии

В номенации лучший полнометражный игровой фильм украинские кинокритики признали фильм "Ля Палісіаду " - работу режиссера Филиппа Сотниченко. Снятая в жанре постсоветского нуара, эта картина рассказывает о расследовании убийства милиционера, которое разворачивается за считанные месяцы до отмены смертной казни. Украинская премьера ленты состоялась на открытии 7-й Киевской недели критики.

Фильм "Люксембург, Люксембург" получил наибольшее количество наград "Кінокола" и его команда: Антонио Лукич получил Премию за Лучшие режиссуру и сценарий, а исполнителя одной из главных ролей Амила Насирова признали Лучшим актером.

В двух номинациях одержала победу лента "20 днів у Мариуполі" Мстислава Чернова. Напомним, что этот фильм является украинским претендентом на Премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Картину признали Лучшим документальным фильмом, а также Открытием года - лучшим полнометражным дебютом.

Лучшим короткометражным игровым фильмом признали "ГКЧП" режиссера Аркадия Непиталюка.

Премию за Лучший анимационный фильм получил "Маріуполь. Сто ночей" режиссера Софии Мельник.

Лучшей актрисой объявили Карину Химчук за роль в ленте "Ты мене любиш?" (Киевская премьера состоится 17 октября на Киевской неделе критики).

Награду за достижение получили Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер и Елена Гончарук из команды Довженко-Центра за лекторий "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино".

Также на церемонии вручили Специальное отличие кинокритикам, вставшим на защиту Украины. Ее получили Антон Филатов, Ярослав Пидгора-Гвяздовский, Юрий Самусенко и Артур Корниенко.