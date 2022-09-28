Кіноколо 2022: всі фільми-претенденти на отримання престижної премії

5-та ювілейна премія кінокритиків Кіноколо оголосила претендентів на отримання нагород у 2022 році.
Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука (6 номінацій), "Клондайк" Марини Ер Горбач (5 номінацій), "Бачення метелика" Максима Наконечного (5 номінацій) та "Відблиск" Валентина Васяновича (4 номінації).
Всі претенденти на отримання престижної премії - у нашому матеріалі нижче.
Найкращий повнометражний ігровий фільм
"Бачення метелика"
"Відблиск"
"Клондайк"
"Памфір"
Найкращий короткометражний ігровий фільм
"Джордан'96"
"Згасаюче світло"
"Лалібела"
"Ти в порядку?"
Найкращий документальний фільм
"Літургія протитанкових перешкод"
"Нескінченність за Флоріаном"
"Терикони"
"Щоденник нареченої Христа"
Найкращий анімаційний фільм
"Гибкий Чаплинъ: Аспект"
"ДИВНІ - Ходять лісом"
"МИ, ЄВРОПА"
"Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина…"
Відкриття року
"Бачення метелика"
"Памфір"
"Снайпер. Білий Ворон"
"Як там Катя?"
Найкращий режисер/режисерка
Валентин Васянович ("Відблиск")
Марина Ер Горбач ("Клондайк")
Максим Наконечний ("Бачення метелика")
Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір")
Ірина Цілик ("Я і Фелікс")
Найкращий актор
Юрій Іздрик ("Я і Фелікс")
Роман Луцький ("Відблиск")
Сергій Шадрін ("Клондайк")
Олександр Яцентюк ("Памфір")
Найкраща акторка
Ріта Бурковська ("Бачення метелика")
Анастасія Карпенко ("Як там Катя?")
Соломія Кирилова ("Памфір")
Оксана Черкашина ("Клондайк")
Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми)