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Киноколо 2022: все фильмы-претенденты на получение престижной премии

Кадр из фильма "Снайпер. Белый ворон"
Автор: Юлия Гаюк

5-я юбилейная премия кинокритиков Киноколо объявила претендентов на получение наград в 2022 году.

Лидерами по количеству номинаций стали ленты "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука (6 номинаций), "Клондайк" Марины Эр Горбач (5 номинаций), "Видение бабочки" Максима Наконечного (5 номинаций) и "Отблеск" Валентина Васяновича (4 номинации).

Все претенденты на получение престижной премии - в нашем материале ниже .

Лучший полнометражный игровой фильм

"Видение бабочки"

"Отблеск"

"Клондайк"

"Памфир"

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Джордан'96"
  • "Угасающий свет"
  • "Лалибелла"
  • "Ты в порядке?"

Лучший документальный фильм

  • "Литургия противотанковых препятствий"
  • "Бесконечность по Флориану"
  • "Териконы"
  • "Дневник невесты Христа"

Лучший анимационный фильм

  • "Гибкий Чаплинъ: Аспект"
  • "ДИВНЫЕ - Ходят по лесу"
  • "МЫ, ЕВРОПА"
  • "Об Игнатии-е*анате: это не сказка, а быль…"

Открытие года

  • "Видение бабочки"
  • "Памфир"
  • "Снайпер. Белый Ворон"
  • "Как там Катя?"

Лучший режиссер/режиссерка

  • Валентин Васянович ("Отблеск")
  • Марина Эр Горбач ("Клондайк")
  • Максим Наконечный ("Видение бабочки")
  • Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир")
  • Ирина Целик ("Я и Феликс")

Лучший актер

  • Юрий Издрык ("Я и Феликс")
  • Роман Луцкий ("Отблеск")
  • Сергей Шадрин ("Клондайк")
  • Александр Яцентюк ("Памфир")

Лучшая актриса

  • Рита Бурковская ("Видение бабочки")
  • Анастасия Карпенко ("Как там Катя?")
  • Соломия Кириллова ("Памфир")
  • Оксана Черкашина ("Клондайк")

Лучший сценарий фильма (игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы)

  • Валентин Васянович ("Отблеск")
  • Марина Эр Горбач ("Клондайк")
  • Максим Наконечный, Ирина Целик ("Видение бабочки")
  • Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир")

Добавим, что в предыдущие годы лучшими фильмами становились "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева и "Донбасс" Сергея Лозницы.

Победители будут традиционно объявлены на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики", который продлится с 20 по 26 октября 2022 года в кинотеатре "Октябрь".

Раньше мы подробно рассказывали, как война с Россией повлияла на украинское кино.

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