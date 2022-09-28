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Кіноколо 2022: всі фільми-претенденти на отримання престижної премії

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Україна, Середа 28 вересня 2022 17:10
Кіноколо 2022: всі фільми-претенденти на отримання престижної премії Кадр з фільму "Снайпер. Білий ворон"
Автор: Юлія Гаюк

5-та ювілейна премія кінокритиків Кіноколо оголосила претендентів на отримання нагород у 2022 році.

Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука (6 номінацій), "Клондайк" Марини Ер Горбач (5 номінацій), "Бачення метелика" Максима Наконечного (5 номінацій) та "Відблиск" Валентина Васяновича (4 номінації).

Всі претенденти на отримання престижної премії - у нашому матеріалі нижче.

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Бачення метелика"

"Відблиск"

"Клондайк"

"Памфір"

Найкращий короткометражний ігровий фільм

  • "Джордан'96"
  • "Згасаюче світло"
  • "Лалібела"
  • "Ти в порядку?"

Найкращий документальний фільм

  • "Літургія протитанкових перешкод"
  • "Нескінченність за Флоріаном"
  • "Терикони"
  • "Щоденник нареченої Христа"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Гибкий Чаплинъ: Аспект"
  • "ДИВНІ - Ходять лісом"
  • "МИ, ЄВРОПА"
  • "Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина…"

Відкриття року

  • "Бачення метелика"
  • "Памфір"
  • "Снайпер. Білий Ворон"
  • "Як там Катя?"

Найкращий режисер/режисерка

  • Валентин Васянович ("Відблиск")
  • Марина Ер Горбач ("Клондайк")
  • Максим Наконечний ("Бачення метелика")
  • Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір")
  • Ірина Цілик ("Я і Фелікс")

Найкращий актор

  • Юрій Іздрик ("Я і Фелікс")
  • Роман Луцький ("Відблиск")
  • Сергій Шадрін ("Клондайк")
  • Олександр Яцентюк ("Памфір")

Найкраща акторка

  • Ріта Бурковська ("Бачення метелика")
  • Анастасія Карпенко ("Як там Катя?")
  • Соломія Кирилова ("Памфір")
  • Оксана Черкашина ("Клондайк")

Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми)

  • Валентин Васянович ("Відблиск")
  • Марина Ер Горбач ("Клондайк")
  • Максим Наконечний, Ірина Цілик ("Бачення метелика")
  • Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір")

Додамо, що у попередні роки найкращими фільмами ставали "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва та "Донбас" Сергія Лозниці.

Переможці будуть традиційно оголошені на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики", який триватиме з 20 до 26 жовтня 2022 року в кінотеатрі "Жовтень".

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