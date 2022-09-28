Кіноколо 2022: всі фільми-претенденти на отримання престижної премії
5-та ювілейна премія кінокритиків Кіноколо оголосила претендентів на отримання нагород у 2022 році.
Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука (6 номінацій), "Клондайк" Марини Ер Горбач (5 номінацій), "Бачення метелика" Максима Наконечного (5 номінацій) та "Відблиск" Валентина Васяновича (4 номінації).
Всі претенденти на отримання престижної премії - у нашому матеріалі нижче.
Найкращий повнометражний ігровий фільм
"Бачення метелика"
"Відблиск"
"Клондайк"
"Памфір"
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- "Джордан'96"
- "Згасаюче світло"
- "Лалібела"
- "Ти в порядку?"
Найкращий документальний фільм
- "Літургія протитанкових перешкод"
- "Нескінченність за Флоріаном"
- "Терикони"
- "Щоденник нареченої Христа"
Найкращий анімаційний фільм
- "Гибкий Чаплинъ: Аспект"
- "ДИВНІ - Ходять лісом"
- "МИ, ЄВРОПА"
- "Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина…"
Відкриття року
- "Бачення метелика"
- "Памфір"
- "Снайпер. Білий Ворон"
- "Як там Катя?"
Найкращий режисер/режисерка
- Валентин Васянович ("Відблиск")
- Марина Ер Горбач ("Клондайк")
- Максим Наконечний ("Бачення метелика")
- Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір")
- Ірина Цілик ("Я і Фелікс")
Найкращий актор
- Юрій Іздрик ("Я і Фелікс")
- Роман Луцький ("Відблиск")
- Сергій Шадрін ("Клондайк")
- Олександр Яцентюк ("Памфір")
Найкраща акторка
- Ріта Бурковська ("Бачення метелика")
- Анастасія Карпенко ("Як там Катя?")
- Соломія Кирилова ("Памфір")
- Оксана Черкашина ("Клондайк")
Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми)
- Валентин Васянович ("Відблиск")
- Марина Ер Горбач ("Клондайк")
- Максим Наконечний, Ірина Цілик ("Бачення метелика")
- Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір")
Додамо, що у попередні роки найкращими фільмами ставали "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва та "Донбас" Сергія Лозниці.
Переможці будуть традиційно оголошені на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики", який триватиме з 20 до 26 жовтня 2022 року в кінотеатрі "Жовтень".
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