Кіноколо 2022: всі фільми-претенденти на отримання престижної премії

Лідерами за кількістю номінацій стали стрічки "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука (6 номінацій), "Клондайк" Марини Ер Горбач (5 номінацій), "Бачення метелика" Максима Наконечного (5 номінацій) та "Відблиск" Валентина Васяновича (4 номінації).

5-та ювілейна премія кінокритиків Кіноколо оголосила претендентів на отримання нагород у 2022 році.

Всі претенденти на отримання престижної премії - у нашому матеріалі нижче .

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Бачення метелика"

"Відблиск"

"Клондайк"

"Памфір"

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Джордан'96"

"Згасаюче світло"

"Лалібела"

"Ти в порядку?"

Найкращий документальний фільм

"Літургія протитанкових перешкод"

"Нескінченність за Флоріаном"

"Терикони"

"Щоденник нареченої Христа"

Найкращий анімаційний фільм

"Гибкий Чаплинъ: Аспект"

"ДИВНІ - Ходять лісом"

"МИ, ЄВРОПА"

"Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина…"

Відкриття року

"Бачення метелика"

"Памфір"

"Снайпер. Білий Ворон"

"Як там Катя?"

Найкращий режисер/режисерка

Валентин Васянович ("Відблиск")

Марина Ер Горбач ("Клондайк")

Максим Наконечний ("Бачення метелика")

Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір")

Ірина Цілик ("Я і Фелікс")

Найкращий актор

Юрій Іздрик ("Я і Фелікс")

Роман Луцький ("Відблиск")

Сергій Шадрін ("Клондайк")

Олександр Яцентюк ("Памфір")

Найкраща акторка

Ріта Бурковська ("Бачення метелика")

Анастасія Карпенко ("Як там Катя?")

Соломія Кирилова ("Памфір")

Оксана Черкашина ("Клондайк")

Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми)

Валентин Васянович ("Відблиск")

Марина Ер Горбач ("Клондайк")

Максим Наконечний, Ірина Цілик ("Бачення метелика")

Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір")

Додамо, що у попередні роки найкращими фільмами ставали "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва та "Донбас" Сергія Лозниці.

Переможці будуть традиційно оголошені на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики", який триватиме з 20 до 26 жовтня 2022 року в кінотеатрі "Жовтень".