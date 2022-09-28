Киноколо 2022: все фильмы-претенденты на получение престижной премии
5-я юбилейная премия кинокритиков Киноколо объявила претендентов на получение наград в 2022 году.
Лидерами по количеству номинаций стали ленты "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука (6 номинаций), "Клондайк" Марины Эр Горбач (5 номинаций), "Видение бабочки" Максима Наконечного (5 номинаций) и "Отблеск" Валентина Васяновича (4 номинации).
Все претенденты на получение престижной премии - в нашем материале ниже .
Лучший полнометражный игровой фильм
"Видение бабочки"
"Отблеск"
"Клондайк"
"Памфир"
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Джордан'96"
- "Угасающий свет"
- "Лалибелла"
- "Ты в порядке?"
Лучший документальный фильм
- "Литургия противотанковых препятствий"
- "Бесконечность по Флориану"
- "Териконы"
- "Дневник невесты Христа"
Лучший анимационный фильм
- "Гибкий Чаплинъ: Аспект"
- "ДИВНЫЕ - Ходят по лесу"
- "МЫ, ЕВРОПА"
- "Об Игнатии-е*анате: это не сказка, а быль…"
Открытие года
- "Видение бабочки"
- "Памфир"
- "Снайпер. Белый Ворон"
- "Как там Катя?"
Лучший режиссер/режиссерка
- Валентин Васянович ("Отблеск")
- Марина Эр Горбач ("Клондайк")
- Максим Наконечный ("Видение бабочки")
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир")
- Ирина Целик ("Я и Феликс")
Лучший актер
- Юрий Издрык ("Я и Феликс")
- Роман Луцкий ("Отблеск")
- Сергей Шадрин ("Клондайк")
- Александр Яцентюк ("Памфир")
Лучшая актриса
- Рита Бурковская ("Видение бабочки")
- Анастасия Карпенко ("Как там Катя?")
- Соломия Кириллова ("Памфир")
- Оксана Черкашина ("Клондайк")
Лучший сценарий фильма (игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы)
- Валентин Васянович ("Отблеск")
- Марина Эр Горбач ("Клондайк")
- Максим Наконечный, Ирина Целик ("Видение бабочки")
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир")
Добавим, что в предыдущие годы лучшими фильмами становились "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева и "Донбасс" Сергея Лозницы.
Победители будут традиционно объявлены на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики", который продлится с 20 по 26 октября 2022 года в кинотеатре "Октябрь".
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