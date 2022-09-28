Киноколо 2022: все фильмы-претенденты на получение престижной премии

5-я юбилейная премия кинокритиков Киноколо объявила претендентов на получение наград в 2022 году. Лидерами по количеству номинаций стали ленты "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука (6 номинаций), "Клондайк" Марины Эр Горбач (5 номинаций), "Видение бабочки" Максима Наконечного (5 номинаций) и "Отблеск" Валентина Васяновича (4 номинации).

Все претенденты на получение престижной премии - в нашем материале ниже .

Лучший полнометражный игровой фильм "Видение бабочки" "Отблеск" "Клондайк" "Памфир" Лучший короткометражный игровой фильм "Джордан'96"

"Угасающий свет"

"Лалибелла"

"Ты в порядке?" Лучший документальный фильм "Литургия противотанковых препятствий"

"Бесконечность по Флориану"

"Териконы"

"Дневник невесты Христа" Лучший анимационный фильм "Гибкий Чаплинъ: Аспект"

"ДИВНЫЕ - Ходят по лесу"

"МЫ, ЕВРОПА"

"Об Игнатии-е*анате: это не сказка, а быль…" Открытие года "Видение бабочки"

"Памфир"

"Снайпер. Белый Ворон"

"Как там Катя?" Лучший режиссер/режиссерка Валентин Васянович ("Отблеск")

Марина Эр Горбач ("Клондайк")

Максим Наконечный ("Видение бабочки")

Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир")

Ирина Целик ("Я и Феликс") Лучший актер Юрий Издрык ("Я и Феликс")

Роман Луцкий ("Отблеск")

Сергей Шадрин ("Клондайк")

Александр Яцентюк ("Памфир") Лучшая актриса Рита Бурковская ("Видение бабочки")

Анастасия Карпенко ("Как там Катя?")

Соломия Кириллова ("Памфир")

Оксана Черкашина ("Клондайк") Лучший сценарий фильма (игровые полнометражные и игровые короткометражные фильмы) Валентин Васянович ("Отблеск")

Марина Эр Горбач ("Клондайк")

Максим Наконечный, Ирина Целик ("Видение бабочки")

Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир") Добавим, что в предыдущие годы лучшими фильмами становились "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева и "Донбасс" Сергея Лозницы. Победители будут традиционно объявлены на церемонии награждения в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики", который продлится с 20 по 26 октября 2022 года в кинотеатре "Октябрь".