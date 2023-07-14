Кіно для літнього настрою: 10 топових комедійних фільмів на вечір

Хай близнюки і дуже схожі зовні - але життєвий шлях не закладеш генетично. От взяти до прикладу Васю і Колю. Перший - служить у нацполіції, патологічно чесний і має родину. Другий - працює водієм маршрутки, займається дрібним криміналом і дбає тільки про стару машину їхнього тата, що зник багато років тому. Та одного дня Колі телефонують із Люксембурга і повідомляють, що батько знаходиться у реанімації. Тож тепер у братів залишається зовсім мало часу, щоб із ним попрощатися…

Талановита авторка романтично-пригодницьких книг вирушає на презентацію свого нового роману. Однак доїхати до місця призначення жінці не вдається - її викрадає таємничий мільярдер. Лоретта навіть не уявляла, що це тільки початок пригод. Попереду на неї чекають небезпечні джунглі, хлопець із обкладинки її останньої книги та полювання за таємними скарбами…

Харизматичний Найлз і недовірлива Сара знайомляться на весіллі у Палм-Спрінгз. Святкування йде за планом, аж поки не трапляється химерний поворот - їх затягує в часову петлю. Тепер пара приречена переживати один і той самий день знову й знову. У безвихідній ситуації вони відкриють для себе можливості повної свободи, а ще переживуть найдивовижнішу романтичну пригоду.

Як знайти дорогу до серця коханої жінки? Правильно, подружитися з її дітьми від минулого шлюбу. Заради неймовірної Кароль Філіп готовий піти і не на таке. Однак він ще не знає, що підлітки захочуть вирушити в столицю шалених вечірок, пекучого сонця та річок алкоголю - Ібіцу. Тепер чоловік має піти на кардинальні зміни, стати справжнім батьком та знову відчути себе молодим.

Антуан і Лоран - двоє друзів, які вирушають у відпустку на мальовничу Корсику. Разом із ними їдуть їхні доньки: сімнадцятирічна Луна та вісімнадцятирічна Марі. Всі четверо прекрасно проводять час на відпочинку, та одного вечора Луна вирішує спокусити Лорана. Для нього це лише миттєве захоплення, однак дівчина стверджує, що це початок великого кохання і вже готова все розказати батьку.

Дев’ятнадцятирічна Лена, хоч і вважає себе дорослою, все ще знаходиться під впливом своєї дещо авторитарної матері. Тому дівчина погоджується вирушити в подорож до Південно-Східної Азії. В літаку вона знайомиться з турком, який поводить себе зухвало і зверхньо. Та ситуація тільки починає набирати обертів, коли літак зазнає аварії в океані, і вони опиняються на безлюдному острові.

Мітч Б'юкеннон - капітан команди рятувальників, якому немає рівних. Точніше, не було. До появи олімпійського плавця Метта Броуді. Чоловіки відразу починають суперництво, яке ускладнює роботу не тільки їм, а й іншим працівникам. Та все ж таки одного дня їм доводеться об’єднатися заради спасіння пляжу від екологічної катастрофи. Чи вдасться рятувальникам відкинути всі суперечки та виправити ситуацію?

Дарсі і Том вирішують влаштувати незвичне весілля на екзотичному острові. Та чомусь усе йде не за планом: сварки з матір’ю нареченого, непрохані гості та напружена атмосфера наближують ситуацію до неминучої катастрофи. Як тільки починає здаватися, що гірше не може бути, на острів прибувають озброєні пірати та перетворюють весільну церемонію на справжній кошмар.

Четверо приятелів вирушають на парубочу вечірку в місто розваг - легендарний Лас-Вегас. Своє святкування хлопці починають із символічного тосту і… це останнє, що вони запам’ятали з того вечора. Жахливе похмілля, провали в пам’яті та зниклий наречений - ось результат вчорашньої гулянки. Тепер друзі мають згадати все, знайти винуватця свята та встигнути на весілля вчасно.

Джош вже давно зустрічається з Тіффані, однак вона навчається в іншому місті, і хлопцю здається, що їхні почуття згасають. Розчарований та засмучений він шукає розради в обіймах Бет - дівчини, з якою познайомився на вечірці. Та звідки ж йому знати, що їхня інтимна розмова буде записана на касету… Касету, яку потім випадково надішлють Тіффані замість листівки на день народження.