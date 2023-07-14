Кино для летнего настроения: 10 топовых комедийных фильмов на вечер

Пусть близнецы и очень похожи снаружи - но жизненный путь не заложишь генетически. Вот взять к примеру Васю и Колю. Первый - служит в нацполиции, патологически честен и имеет семью. Второй - работает водителем маршрутки, занимается мелким криминалом и заботится только о старой машине их отца, что пропал много лет. Но однажды Коле звонят из Люксембурга и сообщают, что отец находится в реанимации. Теперь у братьев остается совсем мало времени, чтобы с ним попрощаться…

Талантливый автор романтично-приключенческих книг отправляется на презентацию своего нового романа. Однако доехать до места назначения женщине не удается - ее похищает таинственный миллиардер. Лоретта даже не представляла, что это только начало приключений. Впереди ее ждут опасные джунгли, парень с обложки ее последней книги и охота за тайными сокровищами…

Харизматический Найлз и мнительная Сара знакомятся на свадьбе в Палм-Спрингс. Празднование идет по плану, пока не случается причудливый поворот - их затягивает во временную петлю. Теперь пара обречена переживать один и тот же день снова и снова. В безвыходной ситуации они откроют для себя возможности полной свободы, а еще переживут самое удивительное романтическое приключение.

Как найти дорогу к сердцу любимой женщины? Правильно, подружиться с ее детьми от прошедшего брака. Ради невероятной Кароль Филипп готов пойти и не на такое. Однако он еще не знает, что подростки захотят отправиться в столицу безумных вечеринок, жгучего солнца и рек алкоголя - Ибицу. Теперь мужчина должен пойти на кардинальные перемены, стать настоящим отцом и снова почувствовать себя молодым.

Антуан и Лоран - два друга, отправляющихся в отпуск на живописную Корсику. Вместе с ними едут их дочери: семнадцатилетний Луна и восемнадцатилетняя Мари. Все четверо прекрасно проводят время на отдыхе, и однажды вечером Луна решает соблазнить Лорана. Для него это лишь мгновенный восторг, однако девушка утверждает, что это начало большой любви и уже готова все рассказать отцу.

Девятнадцатилетняя Лена, хоть и считает себя взрослой, все еще находится под влиянием своей несколько авторитарной матери. Поэтому девушка соглашается отправиться в путешествие в Юго-Восточную Азию. В самолете она знакомится с турком, который ведет себя дерзко и свысока. Но ситуация только начинает набирать обороты, когда самолет терпит крушение в океане, и они оказываются на безлюдном острове.

Митч Бьюкеннон - капитан команды спасателей, которому нет равных. Вернее, не было. До появления олимпийского пловца Мэтта Броуди. Мужчины сразу начинают соперничество, усложняющее работу не только им, но и другим работникам. И все же однажды им приходится объединиться ради спасения пляжа от экологической катастрофы. Удастся ли спасателям отвергнуть все споры и исправить ситуацию?

Дарси и Том решают устроить необычную свадьбу на экзотическом острове. Но почему все идет не по плану: ссоры с матерью жениха, незваные гости и напряженная атмосфера приближают ситуацию к неизбежной катастрофе. Как только начинает казаться, что хуже не может быть, на остров прибывают вооруженные пираты и превращают свадебную церемонию в настоящий кошмар.

Четверо приятелей отправляются на мальчишник в город развлечений - легендарный Лас-Вегас. Свое празднование ребята начинают с символического тоста и… это последнее, что они запомнили с того вечера. Ужасное похмелье, провалы в памяти и пропавший жених - вот результат вчерашней гулянки. Теперь друзья должны вспомнить все, найти виновника праздника и успеть на свадьбу вовремя.

Джош уже давно встречается с Тиффани, однако она учится в другом городе, и парню кажется, что их чувства угасают. Разочарованный и расстроенный он ищет утешения в объятиях Бет - девушки, с которой познакомился на вечеринке. Но откуда ему знать, что их интимный разговор будет записан на кассету… Кассету, которую потом случайно пришлют Тиффани вместо открытки на день рождения.