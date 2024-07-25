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Кінець тижня підкине привід для щастя лише цим знакам Зодіаку. Карти Таро обіцяють їм дива

Яким знакам Зодіаку пощастить у вихідні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця представники чотирьох знаків Зодіаку отримають чудові нагоди для щастя. І вони зможуть втілити в життя свої найсміливіші мрії.

Яким знакам Зодіаку пощастить вже днями, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro.

Рак

Карти Таро радять вам усвідомити свою цінність. Настав час поставити себе на перше місце, це допоможе вам досягти неймовірного успіху. Кінець тижня подарує вам великі перемоги, головне лише зважитися на крок уперед.

Близнюки

Найближчими днями на вас чекає неймовірний успіх, І він подарує вам чимало сюрпризів, особливо в особистому житті. І якщо ви самотні, то можете зустріти кохану людину вже до кінця тижня.

Терези

Карти Таро обіцяють вам фантастичні вихідні. Ви отримаєте шанс почати жити щасливо та весело, залишивши всі проблеми позаду себе. Проведіть якнайбільше часу з друзями та близькими, спілкування у колі близьких людей допоможе вам налаштуватися на підкорення висот.

Овен

На вас чекає успіх на роботі. Швидше за все, останні дні цього тижня допоможуть вам зміцнити репутацію і навіть досягти підвищення. Однак це станеться лише тоді, коли ви дозволите собі мріяти. Час задуматися про те, чого ви дійсно хочете.

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