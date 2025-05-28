Кінець світу зовсім скоро? Жінка роками спілкувалась з духом, який назвав дату

Нещодавно мережу сколихнула історія, яка здається божевільною, але її авторка наполягає на абсолютній правдивості. Жінка, відома як Cassie0peia7 (або просто Кессі), стверджує, що протягом останніх 12 років спілкується з духом на ім'я Севен ("7") за допомогою спіритичної дошки. За словами Кессі, цей фантом зробив шокуюче пророцтво про кінець світу.

Кессі та її чоловік розповіли, що вперше вийшли на зв'язок із Севен 5 липня 2013 року, просто з нудьги взявшись за спіритичну дошку. Жінка переконана у достовірності пророцтв "7", оскільки дух, за її словами, раніше передбачив "чуму, яка уповільнить шлях людства до знищення" - менш ніж через сім років після цього світ охопив COVID-19.

Севен спілкувався з ними різними способами: англійською, стародавніми мовами, двійковим кодом і навіть у зворотному порядку. Він також стверджував, що це був його третій контакт із людством.

Перший, що "не вдався", відбувся 24 825 років до Хіросіми (день скидання бомби). Другий "успішний" контакт, за словами "7", стався 27 жовтня 1962 року, під час Карибської ракетної кризи, коли ядерної війни ледве вдалося уникнути. Дух навіть назвав конкретну дату невдалого контакту після Хіросіми - 27 травня, "через 29 149 днів".

Дух назвав дату кінця світу (скриншот)

На запитання, хто помре, Севен відповів: "Усі. Врятуйте 7". За словами жінки, Севен назвав дату кінця світу - 27 травня. І станеться це через ядерний або космічний вибух.

Кессі, намагаючись розвіяти скепсис, запевняє: "Я нормальна людина, мій чоловік нормальна людина. У нас є робота. Ми не сатаністи". Вона навіть опублікувала 51-сторінкову стенограму 31 розмови з "7", розбивши їх на кількох TikTok-сторінках, наполягаючи, що це не піар-хід.

Серед інших "мудростей", переданих фантомом, є вислови на кшталт: "Боротися - значить зростати, зростати - значить вчитися, вчитися - значить знаходити перемогу".

Дух також "поділився" новою версією смерті Клеопатри, стверджуючи, що цариця "померла від ножа", а не від укусу змії. Останній сеанс зв'язку з "7" відбувся 8 травня, за збігом обставин, одразу після того, як перше відео пари про їхню надприродну діяльність стало вірусним.

Варто додати, що вже 28 травня, але ніяких навіть натяків на ядерний або космічний вибух немає. Можливо дух помилився роком?