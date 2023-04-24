Кінець квітня ощасливить ці знаки Зодіаку: кому приготуватися до радісних подій

Гороскоп на останній тиждень квітня обіцяє деяким представникам зодіакального сузір'я успіх та радість у різних сферах життя. У когось причиною радості стане тема грошей, а комусь зірки обіцяють найцікавіші романтичні пригоди.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких кінець квітня стане найщасливішим періодом весни. Хто потрапив до цього списку – читайте нижче.

Телець

У представників цього знаку Зодіаку можливі нові знайомства, які стануть початком незвичайних дружніх стосунків. Порозуміння зі співрозмовником буде з півслова, і ви інтуїтивно тягтиметеся один до одного. Постарайтеся знайти час для повноцінного відпочинку, оскільки сили наприкінці квітня будуть закінчуватися.

Лев

Найближчий тиждень стане вдалим для зміни роботи, вступу на нову посаду або переходу на нову сходинку кар'єри. Якщо ви міняти нічого не збиралися, то насолоджуйтесь комфортною атмосферою у робочому середовищі. Не поспішайте пов'язувати себе чи партнера якимись зобов'язаннями – у майбутньому вам буде складно розірвати ці стосунки, якщо вони не складуться.

Діва

Цього тижня життєвий потенціал буде на підйомі. Ви почнете почуватися по-справжньому щасливими. Навколо будуть люди, які нададуть вам свою підтримку, а ще поряд будуть ті, кому знадобиться ваша підтримка. Будьте теплішими та добрішими - вам це точно піде на користь.

Стрілець

В останній тиждень квітня Стрільці мають всі шанси розв'язати квартирне питання. Це може бути переїзд, купівля, ремонт чи об'єднання з кимось – будь-який варіант стане дуже вдалим та подарує чимало приємних хвилин. А ще – у вас вдасться з мінімальними витратами здійснити свою мрію.