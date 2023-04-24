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Конец апреля осчастливит эти знаки Зодиака: кому приготовиться к радостным событиям

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Понедельник 24 апреля 2023 06:30
Конец апреля осчастливит эти знаки Зодиака: кому приготовиться к радостным событиям Эти знаки Зодиака станут счастливыми в конце апреля (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на последнюю неделю апреля обещает некоторым представителям зодиакального созвездия успех и радость в разных сферах жизни. У кого-то причиной радости станет тема денег, а кому-то звезды обещают интересные романтические приключения.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых конец апреля станет самым счастливым периодом весны. Кто попал в этот список - читайте ниже.

Телец

У представителей этого знака Зодиака возможны новые знакомства, которые станут началом необычных дружеских отношений. Взаимопонимание с собеседником будет с полуслова, и вы будете интуитивно тянуться друг к другу. Постарайтесь найти время для полноценного отдыха, так как силы в конце апреля будут на исходе.

Лев

Ближайшая неделя станет удачной для смены работы, вступления в новую должность или перехода на новую ступеньку карьеры. Если вы менять ничего не собирались, то наслаждайтесь комфортной атмосферой в рабочей среде. Не торопитесь связывать себя или партнера какими-то обязательствами - в будущем вам будет сложно разорвать эти отношения, если они не сложатся.

Дева

На этой неделе жизненный потенциал будет на подъеме. Вы начнете себя чувствовать по-настоящему счастливыми. Вокруг будут люди, которые окажут вам свою поддержку, а еще рядом окажутся те, кому понадобится ваша поддержка. Будьте теплее и добрее - вам это точно пойдет на пользу.

Стрелец

В последнюю неделю апреля у Стрельцов есть все шансы решить квартирный вопрос. Это может быть переезд, покупка, ремонт или объединение с кем-то - любой вариант станет очень удачным и подарит немало приятных минут. А еще - у вас получится с минимальными затратами осуществить свою мечту.

Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее в мае.

А еще рассказывали о том, для кого из знаков Зодиака весна 2023 года станет самой удачной.

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