Конец апреля осчастливит эти знаки Зодиака: кому приготовиться к радостным событиям

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых конец апреля станет самым счастливым периодом весны. Кто попал в этот список - читайте ниже.

Телец

У представителей этого знака Зодиака возможны новые знакомства, которые станут началом необычных дружеских отношений. Взаимопонимание с собеседником будет с полуслова, и вы будете интуитивно тянуться друг к другу. Постарайтесь найти время для полноценного отдыха, так как силы в конце апреля будут на исходе.

Лев

Ближайшая неделя станет удачной для смены работы, вступления в новую должность или перехода на новую ступеньку карьеры. Если вы менять ничего не собирались, то наслаждайтесь комфортной атмосферой в рабочей среде. Не торопитесь связывать себя или партнера какими-то обязательствами - в будущем вам будет сложно разорвать эти отношения, если они не сложатся.

Дева

На этой неделе жизненный потенциал будет на подъеме. Вы начнете себя чувствовать по-настоящему счастливыми. Вокруг будут люди, которые окажут вам свою поддержку, а еще рядом окажутся те, кому понадобится ваша поддержка. Будьте теплее и добрее - вам это точно пойдет на пользу.

Стрелец

В последнюю неделю апреля у Стрельцов есть все шансы решить квартирный вопрос. Это может быть переезд, покупка, ремонт или объединение с кем-то - любой вариант станет очень удачным и подарит немало приятных минут. А еще - у вас получится с минимальными затратами осуществить свою мечту.