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Якими негативними звичками ми руйнуємо себе щодня

Якими негативними звичками ми руйнуємо своє життя (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Щодня ми робимо або говоримо зовсім не те, про що насправді думаємо. Ми рухаємося не у тому напрямку, куди хочемо. І це не тільки тому, що в нас є зобов'язання чи потреби. Щодня ми робимо неправильний вибір і тим самим руйнуємо себе.

Якими словами чи діями ми себе руйнуємо щодня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис психолога Дарини Степанчук в Instagram.

Ми руйнуємо себе, коли:

  • Говоримо "так" у той час, як хотілося сказати "ні"
  • Усміхаємося замість того, щоб заплакати
  • Не відпочиваємо
  • Вмовляємо себе потерпіти ще трохи замість того, щоб зрозуміти "Заради якої світлої мети я зараз це терплю"
  • Ображаємося замість того, щоб попросити людину про те, що нам потрібно
  • Займаємося не своєю справою
  • Людина нецікава, а ми з якихось придуманих причин продовжуємо спілкуватися з нею
  • Люди поруч з нами більшу частину часу говорять про негатив
  • Пліткуємо - багато розповідаємо про те, як живуть інші
  • Працюємо на нецікавій роботі
  • Боїмося та чекаємо, що хтось прийде у наше життя (чарівник) і життя зміниться
  • Сваримо себе, вважаємо себе негідними, невмілими, невдалими

"Цей список можна продовжувати, але, гадаю, ви вже розумієте - своїм життям живете чи ні", - підкреслює психолог.

А що ж робити?

Багато хто з нас не живе своїм життям, а обслуговує чужі очікування. Люди намагаються відповідати всім загальноприйнятим стереотипам та правилам. Тільки ось ви озирнетеся назад і бачите, що більше змушені терпіти, ніж жити.

"Погана новина - нічого не зміниться, а стане ще - гірше. Тому в деяких людей життя не змінюється роками. Хороша новина - це можна припинити. Можна прямо зараз закінчити обслуговувати чужі очікування. Почати жити для себе, жити так, щоб справді подобалось", - пояснює Дарина Степанчук.

Раніше ми писали про те, коли варто побути одному та не вступати в стосунки.

А ще розповідали про те, який ритуал потрібно виконувати хоча б раз на рік.

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