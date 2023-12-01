Какими негативными привычками мы разрушаем себя каждый день

Каждый день мы делаем или говорим совсем не то, о чем действительно думаем. Мы двигаемся не в том направлении, куда мы хотим. И это не только потому, что у нас есть обязательства или нужды. Каждый день мы делаем неправильный выбор и тем самым разрушаем себя.
Какими словами или действиями мы себя разрушаем каждый день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение психолога Дарьи Степанчук в Instagram.
"Этот список можно продолжать, но, думаю, вы уже понимаете - своей жизнью живете или нет", - подчеркивает психолог.
Многие из нас не живут своей жизнью, а обслуживают чужие ожидания. Люди пытаются соответствовать всем общепринятым стереотипам и правилам. Только вот вы оглянетесь назад и увидите, что больше вынуждены терпеть, чем жить.
"Плохая новость - ничего не изменится, а станет еще - хуже. Поэтому у некоторых людей жизнь не меняется годами. Хорошая новость - это можно прекратить. Можно прямо сейчас закончить обслуживать чужие ожидания. Начать жить для себя, жить так, чтобы действительно нравилось", – объясняет Дарья Степанчук.
Раньше мы писали о том, когда следует побыть одному и не вступать в отношения.
А еще рассказывали о том, какой ритуал нужно делать хотя бы раз в год.