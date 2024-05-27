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Якими є червоні прапорці у жінках, на погляд чоловіка (відео)

Червоні прапорці у жінках (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Червоні прапори у стосунках з жінками також існують, адже жіноча поведінка теж неідеальна у багатьох випадках. Але є й ті, які не є популярними, але вагомими.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео dating_andrew.

Якими є  червоні прапорці у жінках, на погляд чоловіка

У нашому суспільстві заведено вважати, що поганими у стосунках бувають лише чоловіки, і жінки вже мають певний перелік червоних прапорців, на які звертають увагу  під час знайомства та початку стосунків. 

Але такі червоні прапорці є ще й у чоловіків стосовно жінок, оскільки у стосунках дівчата також можуть робити дуже боляче і демонструвати неприпустиму поведінку стосовно свого партнера.

Першим непопулярним прапорцем  жінках, Андрій назвав те, що вони серйозно сприймають контент. 

"Друге - це коли дівчина не є самодостатньою і зрілою, тобто, вона ще не сепарувалася від батьків, вона жодного разу ніде не працювала, вона жодного разу в житті ще не жила сама. З такими дівчатами можливі не партнерські стосунки, а просто стосунки, де ти будеш відігравати роль батька", - пояснює експерт. 

Третім червоним прапорцем за його словами, є те, коли дівчина планує дружити з іншими хлопцями. Варто мати стосунки з такою дівчиною, з якою у вас схожі погляди, і коли дружба з протилежною статтю не є нормою

 

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