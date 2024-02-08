Якими будуть зима і літо в Україні через 20 років: прогноз кліматолога

Як змінились сезони в Україні за останні пів століття

В Україні за останні 60 років підвищення середньої температури відбувалось майже у 2,5 рази швидше, ніж глобальної. Як наслідок, з 1981 року відмічається збільшення тривалості теплого періоду і періоду активної вегетації на 7-8 днів кожні 10 років.

"Збільшується кількість літніх днів з середньою за добу температурою повітря вище 15 градусів у середньому на 8 днів кожні 10 років. Такі зміни зумовили суттєве зростання літнього періоду в Україні. Торік ми спостерігали у вересні температуру повітря, яка характерна для червня-липня", - каже Балабух.

Крім того, літній період стає більш спекотним. Зростає кількість спекотних днів, збільшується кількість тропічних ночей. А це збільшує теплове навантаження на людей. А тривалість холодного періоду зменшується, зима стає не лише коротшою, а й менш суворою. Ці зміни призвели до того, що взимку замість снігу йде дощ.

"Ще одним проявом зміни клімату є збільшення повторюваності та інтенсивності небезпечних і стихійних явищ погоди. В Україні - це збільшення інтенсивності дощів, злив і снігопадів. Це зумовлює збільшення паводків. Все частішими та інтенсивнішими стають грози, шквали, град, посухи, хвилі тепла. Проте, швидкість вітру протягом останніх десятиріч в помірних широтах, і в Україні зменшувалась. Це призводило до зменшення повторюваності явищ, пов’язаних з вітром - хуртовин, пилових бур", - пояснює науковиця.

Літо в Україні стане тривалішим та спекотнішим, а зима коротшою та менш суворою (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Як зміняться сезони в Україні через 20 років

За словами науковиці, подальше зростання температури повітря і надалі зумовлюватиме зміну сезонів: тривалість літа зростатиме, а зими - зменшуватиметься. Такі тенденції характерні для усіх сценаріїв, проте, залежно від сценарію інтенсивність цих змін може бути різною.

"У найближчі 20 років, тривалість літа на переважній більшості території України може збільшитись на тиждень, за іншим сценарієм - на два тижні, порівняно з початком століття. У середині століття літо може тривати на два-три тижні довше і майже на місяць за іншим сценарієм", - говорить Балабух.

Кліматолог додає, що до кінця ХХІ століття тривалість літа буде майже такою, як в середині століття. Але за іншим сценарієм зміни тривалості літа можуть бути безпрецедентними на території України, порівняно з 1991-2010 роками: від одного місяця на сході країни до двох і більше в Карпатах і Криму.