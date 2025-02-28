Яким святим обов’язково треба молитися Великим постом, щоб змінити своє життя

Преподобна Марія Єгипетська

Свята Марія Єгипетська - одна з головних покровительок тих, хто прагне щирого покаяння й духовного переродження. У молодості вона вела гріховне життя, віддаючись розпусті, але дивовижне Божественне втручання змінило її долю. Коли вона спробувала увійти до Єрусалимського храму, невидима сила зупинила її, що змусило Марію замислитися над своїми вчинками.

Покаявшись перед іконою Богородиці, вона вирушила в пустелю, де прожила понад 40 років у суворій молитві та пості. Її життя стало прикладом того, що навіть найтяжчий грішник може знайти шлях до Бога, якщо щиро розкається. Великим постом молитва до Марії Єгипетської допомагає звільнитися від духовного тягаря, очистити душу й віднайти внутрішній спокій.

Молитва преподобній Марії Єгипетьскій

О велика Христова угоднице, преподобна мати наша Маріє! На небі перед Престолом Божим стоячи, на землі ж духом любові з нами перебуваючи, маючи сміливість до Господа, моли, щоб спасти рабів Його, що до тебе з любов'ю вдаються.

Випроси нам у Всемилостивого Владики і Господа непорочне дотримання віри, міст і сіл наших утвердження, від голоду, і погибелі визволення, скорботним - утіху, недужим - зцілення, впалим - піднесення, заблудлим - укріплення, в ділах благих успіх та благословення, сиротам і вдовам - заступництво, а тим, що відійшли з цього життя - вічне упокоєння.

Всім же нам в час Страшного Суду спільниками стояння праворуч бути і блаженний голос Судді Світу почути: Прийдіть, благословенні Отця Мого, успадкуйте Царство, приготоване вам від створення світу і там перебування отримати на віки віків. Амінь.

Преподобні Андрій Критський та Марія Єгипетська (зображення: Вікіпедія)

Преподобний Єфрем Сирин

Єфрем Сирин відомий як великий учитель покаяння, який залишив безцінну духовну спадщину для всіх християн. Його молитва "Господи і Владико життя мого..." стала основною великопісною молитвою, яка вчить смирення, терпіння й подолання гріховних пристрастей.

Святий Єфрем усе своє життя боровся з людськими слабкостями та навчав інших приборкувати гординю, марнославство й лінь. Він закликав християн не лише утримуватися від їжі, а й очищати свої помисли, берегти язик від лихослів’я та наповнювати серце добром.

Його твори про піст, молитву та покаяння досі допомагають багатьом людям змінити своє життя та знайти справжню віру. Великим постом молитва до Єфрема Сирина допомагає усвідомити власні гріхи та навчитися жити з відкритим серцем перед Богом.

Молитва святого Єфрема Сирина

Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, недбайливости, властолюб’я і пустомовства віджени від мене.

Духа ж ціломудреності і смиренномудреності, терпеливості й любові, даруй мені, слузі твоєму (слугині твоїй).

Так, Господи, царю! дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь.

Преподобний Єфрем Сирин (зображення: Вікіпедія)

Пророк Давид

Пророк Давид відомий не лише як великий цар Ізраїлю, а й як автор псалмів, сповнених покаяння, надії та любові до Бога. Один із найвідоміших - 50-й псалом ("Помилуй мене, Боже…"), який читають під час Великого посту, просячи Господа очистити душу й оновити серце.

Давид, попри свої помилки та гріхи, зумів щиро покаятися й здобути прощення, залишивши нам приклад справжнього смирення перед Богом. Його молитви наповнені глибоким усвідомленням людської слабкості та водночас безмежною вірою в Боже милосердя.

Він навчає, що навіть після падіння людина може піднятися, якщо звернеться до Бога з щирим серцем. Великим постом молитва псалмами Давида допомагає очистити душу від гріха, віднайти внутрішню гармонію та зміцнитися у вірі.

50-й псалом пророка Давида

Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе Єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний Ти в слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм.

Ось бо в беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. Бо Ти істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрості Твоєї явив Ти мені. Окропи мене ісопом - і очищуся, омий мене - і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість - і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи в мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене.

Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме Правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я: всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові - це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш.

Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна Тобі жертва Правди, приношення і всепалення: тоді положать на Жертовник Твій тельців.

Пророк Давид (зображення: Вікіпедія)

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