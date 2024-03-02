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Яким має бути житло усиновлювачів: поради Тімура та Інни Мірошниченків у прокті Фонду Ахметова

Яким має бути житло усиновлювачів: поради Тімура та Інни Мірошниченків у прокті Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Деяких майбутніх батьків, які планують прийняти дитину до родини, хвилює та лякає одне питання — перевірка житлово-побутових умов. Люди хвилюються: а якщо у нашому житлі не буде того, що потрібно? А якщо воно надто мале або не дуже нове? Все не так страшно — перевірку більш ніж реально пройти з успіхом.

Про те, які вимоги до житла усиновлювачів та прийомних батьків висуває держава, розповідає програма "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні!» разом із зірковим подружжям, Тімуром та Інною Мирошниченко.

"Насправді від батьків, які беруть свою сім’ю дитину-сироту, не вимагається нічого надзвичайного. Це базові умови, які мають задовольняти базові потреби дитини", -- пояснює Тімур.

"Кожній родині завжди хочеться зробити для дітей якнайбільше. Тому не лякайтеся перевірки житлово-побутових умов. Я впевнена, що у вас все буде добре", - додає Інна. 

Тімур - український шоумен та актор, ведучий каналу "1+1 Україна", ведучий Нацвідбору на "Євробачення-2024» та конкурсу "Євробачення-2017", лауреат премії Celebrity Awards 2020 в номінації "Телеведучий року". Інна - адвокатка та блогерка.

Відеогайд "Кроки до дитини" - зручний плейлист, який майбутні батьки можуть використовувати в будь-який момент та у будь-якому місці, щоб знайти відповіді на свої питання: https://bit.ly/41UPAqa

Зокрема, розглянуто такі теми: 

— форми влаштування дитини до родини;

— хто може бути усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком, створити дитячий будинок сімейного типу;

— з чого почати, коли рішення про усиновлення прийнято в родині;

— курс підготовки батьків та взяття на облік як кандидатів;

— пошук дитини — де і як;

— знайомство з дитиною: як підготуватись та на що чекати;

— прийняття дитини в родину, офіційне всиновлення, опіка тощо;

— припинення виховання: у яких випадках це відбувається:

— особливості влаштування дитини до родини під час війни.

Фонд Ріната Ахметова всі 18 років своєї роботи докладає зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки проекту "Рінат Ахметов дітям. Сирітству - ні" вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.

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ДітиТимур Мирошниченко