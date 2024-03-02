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Каким должно быть жилье усыновителей: советы Тимура и Инны Мирошниченко в проекте Фонда Ахметова

Каким должно быть жилье усыновителей: советы Тимура и Инны Мирошниченко в проекте Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Некоторые будущие родители, которые планируют принять ребенка в семью, волнует и пугает один вопрос — проверка жилищно-бытовых условий. Люди переживают: а если в нашем жилье не будет того, что нужно? А если оно слишком мало или не очень ново? Все не так страшно – проверку более чем реально пройти с успехом.

О том, какие требования к жилью усыновителей и приемных родителей выдвигает государство, рассказывает программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" вместе со звездными супругами, Тимуром и Инной Мирошниченко.

"На самом деле от родителей, которые берут свою семью ребенка-сироту, не требуется ничего удивительного. Это базовые условия, которые должны удовлетворять базовые потребности ребенка", - объясняет Тимур.

"Каждой семье всегда хочется сделать для детей больше. Поэтому не пугайтесь проверки жилищно-бытовых условий. Я уверена, что у вас все будет хорошо", - добавляет Инна.

Тимур - украинский шоумен и актер, ведущий канала "1+1 Украина", ведущий Нацотбора на "Евровидение-2024" и конкурса "Евровидение-2017", лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий года".

Видеогайд "Шаги к ребенку" - удобный плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы: https://bit.ly/41UPAqa

В частности, рассмотрены следующие темы:

- формы устройства ребенка в семью;

- кто может быть усыновителем, опекуном, приемным отцом, создать детский дом семейного типа;

— с чего начать, когда решение об усыновлении принято в семье;

— курс подготовки родителей и взятие на учет в качестве кандидатов;

— поиск ребенка – где и как;

— знакомство с ребенком: как подготовиться и чего ждать;

— принятие ребенка в семью, официальное усыновление, опека и т.п.;

— прекращение воспитания: в каких случаях это происходит:

— особенности устройства ребенка в семье во время войны.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря проекту "Ринат Ахметов детям. Сиротству нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.

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ДетиТимур Мирошниченко