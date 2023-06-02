Яким має бути букет на Трійцю, щоб в домі цілий рік водилися гроші

Чому букет та трави потрібні на Трійцю обов'язково

Традиція прикрашати вдома і збирати букети існує вже кілька століть. Зелені рослини символізують перемогу духу над тліном.

А ще – троїцькі освячені трави мають дуже потужну захисну та цілющу силу. Вони бережуть будинки від пожеж, не пускають у житло нечисту силу. Ці трави сушать і використовують у разі хвороб.

Які трави мають бути в букеті на Трійцю

На Трійцю збирають пижму, чебрець, м'яту, аїр, мелісу. Над дверима вішають полин - він не пускає темних сил.

Стебла аїру розкидають по підлозі, чебрецем прикрашають одяг, а пижму та любисток кладуть для захисту від злих сил та пристріту.

Також двері до будинку та ворота прикрашають гілками дерев – клена, берези, верби, липи.

Калина. Символ жіночої долі, уособлення нареченої. Настоянкою калини дівчата бризкали на дорогу, щоб приворожити хлопця. Шматок деревини тримали в кишенях, щоб уберегтися від пристріту. При найму на роботу дівчата брали із собою шматок спиляної гілки калини.

Цибуля. Цибуля і часник здавна вважаються найкращими засобами від поганого ока та хвороб. Половинки цибулини та зубки часнику розкладали по різних кімнатах, щоб вони ввібрали в себе весь негатив. Для того, щоб вигнати з будинку хворобу, розвішували пучки цибулі та часнику, а також робили з них кіски.

М'ята. Букетики з м'яти приносять успіх, притягують гроші. М'яту також клали в гаманець чи схованку з цінними речами.

Мак. За старих часів маками висаджували навколо будинків, щоб відлякати нечисту силу. Вважалося, що відьмам доведеться перерахувати все макове насіння в коробочках, щоб потрапити до будинку.

Кріп. Проста трава, яку ми вживаємо в їжу, вішали над дверима в будинку, щоб ніхто зі злими намірами не міг увійти до будинку. Також кріп клали у колиску для захисту дитини.

Хміль. Перед вінчанням наречену посипали хмелем, щоб у її новій сім'ї завжди був достаток.

Дуб. Це дерево вважається донором сил та енергії. Щоб завжди залишатися в тонусі, за старих часів носили з собою шматочок кори дуба або жолудь.