Цей недорогий чай змусить підлогу блищати: лайфхак від домогосподарок

Звичайний чай іноді найкращий помічник у прибиранні, а не модна хімія з супермаркету. Він очищує підлогу, надає блиску та має природні антисептичні властивості - усе без розводів і зайвого клопоту.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує простий, дешевий та ефективний спосіб помити підлогу за допомогою чаю.
Іноді навіть після ретельного миття підлога виглядає не зовсім чистою - залишаються плями, розводи або запах. Особливо складно впоратися зі старими слідами жиру або бруду, які глибоко в'їлися в поверхню. Купувати дорогі засоби для кожного типу покриття - не завжди доцільно. На щастя, є простий і доступний спосіб зробити підлогу чистою та свіжою - використати чорний чай.
Цей напій має природні антибактеріальні властивості завдяки вмісту таніну. Він не лише очищає поверхні, а й надає їм легкий блиск. Такий засіб підходить для ламінату, плитки, дерева й навіть для зон з підвищеною вологістю.
Щоб приготувати розчин для миття підлоги, потрібно:
Цією сумішшю можна мити будь-яке покриття без ризику пошкодити його. Чай добре прибирає жирні плями, наліт і навіть запах тварин. Окрім цього, він не залишає розводів і не потребує додаткового змивання. Розчин не має різкого запаху, тож підійде для людей із чутливістю до хімічних ароматів.
Окрім чаю, для прибирання можна використати й інші натуральні засоби.
Наприклад, оцет або лимонна кислота допомагають прибрати жир і додати блиску. На 1 літр води достатньо 1 столової ложки будь-якого з цих компонентів.
Харчова сода - ще один доступний варіант для боротьби зі складними плямами. Дві столові ложки соди на 5 літрів гарячої води утворюють ефективний мийний розчин. Перед використанням його потрібно охолодити до кімнатної температури. Такі поєднання допомагають підтримувати чистоту без використання агресивної хімії.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання DIY Joy, Family Handyman, Spruce.