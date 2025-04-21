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Цей недорогий чай змусить підлогу блищати: лайфхак від домогосподарок

Як відмити підлогу чаєм (фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Звичайний чай іноді найкращий помічник у прибиранні, а не модна хімія з супермаркету. Він очищує підлогу, надає блиску та має природні антисептичні властивості - усе без розводів і зайвого клопоту.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує простий, дешевий та ефективний спосіб помити підлогу за допомогою чаю.

Чому чай здатен відмити підлогу

Іноді навіть після ретельного миття підлога виглядає не зовсім чистою - залишаються плями, розводи або запах. Особливо складно впоратися зі старими слідами жиру або бруду, які глибоко в'їлися в поверхню. Купувати дорогі засоби для кожного типу покриття - не завжди доцільно. На щастя, є простий і доступний спосіб зробити підлогу чистою та свіжою - використати чорний чай. 

Цей напій має природні антибактеріальні властивості завдяки вмісту таніну. Він не лише очищає поверхні, а й надає їм легкий блиск. Такий засіб підходить для ламінату, плитки, дерева й навіть для зон з підвищеною вологістю.

Як приготувати мийний засіб з чорного чаю

Щоб приготувати розчин для миття підлоги, потрібно:

  • Заварити 2 пакетики чорного чаю у 500 мл гарячої води. 
  • Напій слід залишити до повного охолодження, не витягуючи пакетики. 
  • Далі до настою додають 1,5 літра чистої води кімнатної температури. 

Цією сумішшю можна мити будь-яке покриття без ризику пошкодити його. Чай добре прибирає жирні плями, наліт і навіть запах тварин. Окрім цього, він не залишає розводів і не потребує додаткового змивання. Розчин не має різкого запаху, тож підійде для людей із чутливістю до хімічних ароматів.

Як посилити дію чаю: додаткові компоненти

Окрім чаю, для прибирання можна використати й інші натуральні засоби.

Наприклад, оцет або лимонна кислота допомагають прибрати жир і додати блиску. На 1 літр води достатньо 1 столової ложки будь-якого з цих компонентів. 

Харчова сода - ще один доступний варіант для боротьби зі складними плямами. Дві столові ложки соди на 5 літрів гарячої води утворюють ефективний мийний розчин. Перед використанням його потрібно охолодити до кімнатної температури. Такі поєднання допомагають підтримувати чистоту без використання агресивної хімії.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання DIY Joy, Family Handyman, Spruce.

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