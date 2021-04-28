Киллером из Днепра считают известного азербайджанского борца: что известно (фото, видео)

Полиция сообщила о подозрении киллеру в Днепре , который застрелил мужчину на глазах у ребенка своей жертвы 24 апреля на Соборной площади. Правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого - иностранца 1993 года рождения. По данным журналистов, речь может идти о спортсмене из Азербайджана.

В материале указывается, что вероятным злоумышленником может быть 27-летний Джаббар Юсифи / Юсиф. При этом отмечается, что мужчина взял себе такое имя в 2014 году, а раньше был известен у себя на родине как боец смешанных единоборств и рукопашного боя, греко-римской борьбы, призер юношеской Олимпиады, участник первенств мира и Европы Джаббар Наджафов, правда, спортсмен на 5 лет моложе "стрелка".

Откуда взялась разница в возрасте и почему Наджафов стал Юсифи?

Джаббар Наджафов (фото из соцсетей / detective-info.com.ua)

Джаббар Наджафов ранее неоднократно побеждал на первенствах РФ по панкратиону потом по семейным обстоятельствам переехал в Азербайджан, занялся греко-римской борьбой, и в 15-летнем возрасте участвовал во Вторых Юношеских летних Олимпийских играх в китайском Нанкине, взяв "серебро".

Видео: Джаббар Наджафов на юношеской Олимпиаде-2014 в Китае

По возвращении на родину, Наджафова в компании других триумфаторов и победителей юношеской Олимпиады-2014, приветствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев в окружении участников юношеской Олимпиады в 2014 году, в числе которых и Джаббар Наджафов

В июле 2015-го на Facebook-странице спортсмена появился последний пост.

"Имеется версия, что прокладывать свой дальнейший путь во взрослой жизни Джаббар решил с новой фамилией Юсиф. Страница соответствующего ценителя спорта в Facebook была создана в 2016 году, а еще в 2014 году - в Twitter, где пользователь с никнеймом "Джабар Юсиф" опубликовал фотографии, на которых изображен человек, похожий на Наджафова", - говорится в материале.

В 2016 и 2018 годах Джаббар в качестве представителя РФ участвовал в турнирах по миксфайту в оккупированном украинском Крыму и бойцовском турнире в российском Краснодаре.

Ночью 28 февраля 2021-го Джаббар Наджафов / Юсиф в Киеве был задержан полицейскими около станции метро "Дворец Украина" на парковке из-за пистолета системы "Макарова", который у него заметили. Попытка избавиться от оружия, бросив под соседнее авто, не спасла азербайджанца от неприятностей с законом. Изъятый пистолет согласно базе "Армор" был идентифицирован как оружие, которое 31 мая 2014 года было похищено в в/ч А4068 в Крыму, уже после захвата полуострова Россией.

Наджафову / Юсифу объявили о подозрении в незаконном обороте оружия (ч.1 ст.263 УК Украины) 2 марта в Печерском райсуде Киева Джаббару избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 181,6 тысячи гривен. Очевидно, деньги у мужчины нашлись, поскольку менее чем за 2 месяца он попал в объективы камер наблюдения, когда убегал после совершения дерзкого расстрела Анара Мамедова в центре Днепра.

Фото: камера наблюдения зафиксировала киллера в Днепре 24 апреля после убийства мужчины на Соборной площади