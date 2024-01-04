В яких звичайних продуктах шукати вітаміни взимку: що треба їсти

Найкорисніше все, що є свіже в сезон. Зимою - мандарини, ківі, апельсини, хурма, грейпфрут. Те, що у вас є дома, заморожене: полуниця, малина. Те, що у вас довго стоїть в підвалі: морква, буряк, цибуля, яблука.

"Маємо вітаміни А, В, С, та мікроелементи. Якщо ще самі зробите квашену капусту, заправите її олією, то маєте вітамін Е та їжу для хорошої флори кишківника. Вітамін D - це оселедець, куряче яйце, печінка. На десерт - волоський горіх - це омега. От маєте все необхідно для організму для зими. Краще за будь-який комплекс вітамінів - це збалансоване харчування та сезоні овочі та фрукти.", - радить лікар.

Він додав, що, якщо не має можливості споживати такі продукти у достатній кількості, то можна додати вітамінний комплекс, в який обов'язково мають входити вітаміни А, D, E, B, C та мінерали в дозі згідно з віком. Бо передозування так само шкідливо, як і нестача.