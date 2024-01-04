В каких обычных продуктах искать витамины зимой: что нужно есть

Полезнее всего, что есть свежее в сезон. Зимой - мандарины, киви, апельсины, хурма, грейпфрут. То, что у вас есть дома, заморожено: клубника, малина. То, что у вас долго стоит в подвале: морковь, свекла, лук, яблоки.

"Имеем витамины А, В, С и микроэлементы. Если еще сами сделаете квашеную капусту, заправите ее маслом, то имеете витамин Е и пищу для хорошей флоры кишечника. Витамин D - это сельдь, куриное яйцо, печень. На десерт - грецкий орех. - это омега. Вот есть все необходимое для организма для зимы. Лучше любого комплекса витаминов - это сбалансированное питание и сезоне овощи и фрукты.", - советует врач.

Он добавил, что если нет возможности потреблять такие продукты в достаточном количестве, то можно добавить витаминный комплекс, в который обязательно должны входить витамины А, D, E, B, C и минералы в дозе согласно возрасту. Ибо передозировка так же вредна, как и недостаток.