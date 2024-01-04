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В каких обычных продуктах искать витамины зимой: что нужно есть

В каких обычных продуктах нужно искать витамины (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зимой организму не хватает витаминов, поэтому их нужно обновлять благодаря еде. Как подчеркивают врачи, имеет значение и сезонность, поэтому зимой нужно есть больше того, что есть в супермаркетах. Но можно использовать и летние фрукты, которые вы заморозили в сезон.

О том, какие продукты нужно употреблять для обогащения организма витаминами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Юрия Габорца в Instagram.

Полезнее всего, что есть свежее в сезон. Зимой - мандарины, киви, апельсины, хурма, грейпфрут. То, что у вас есть дома, заморожено: клубника, малина. То, что у вас долго стоит в подвале: морковь, свекла, лук, яблоки.

"Имеем витамины А, В, С и микроэлементы. Если еще сами сделаете квашеную капусту, заправите ее маслом, то имеете витамин Е и пищу для хорошей флоры кишечника. Витамин D - это сельдь, куриное яйцо, печень. На десерт - грецкий орех. - это омега. Вот есть все необходимое для организма для зимы. Лучше любого комплекса витаминов - это сбалансированное питание и сезоне овощи и фрукты.", - советует врач.

Он добавил, что если нет возможности потреблять такие продукты в достаточном количестве, то можно добавить витаминный комплекс, в который обязательно должны входить витамины А, D, E, B, C и минералы в дозе согласно возрасту. Ибо передозировка так же вредна, как и недостаток.

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