Яких жінок чоловіки зазвичай не помічають. Повірте, справа зовсім не у зовнішності

Деяких жінок чоловіки просто не помічають. Вони симпатичні, з відмінною фігурою, стежать за собою, можуть підтримати розмову і мають чудове почуття гумору. Але на особистому фронті у них тиша та похід на побачення трапляється чи не раз на пів року. І якщо стосунки розпочинаються, то досить швидко закінчуються.

Які жінки не приваблюють чоловіків – читайте у матеріалі Styler нижче.

Чому чоловіки не помічають

Чоловіки відчувають жінку на якомусь глибшому рівні, навіть якщо з нею практично не знайомі. Їм достатньо подивитися на її ходу, зазирнути в її очі чи навіть поспостерігати за її позою біля столу - і відразу стає зрозуміло, чи підійдуть вони до неї для знайомства чи ні.

І причиною, яка чоловіка може відштовхнути практично відразу, є страх. Жінка може відчувати страх помилитися, страх бути покинутою чи страх близьких довірчих стосунків.

Необов'язково такі страхи з'являються після негативного пережитого досвіду у стосунках. Деякі може тягнутися з дитинства, щось буває навіяне батьками. І найнеприємніше - такі страхи мають властивість транслюватися і зчитуватись оточуючими на несвідомому рівні.

Є й інша форма, яку організм виробляє захисту від страху - це злість. У поєднанні зі страхом злість створює захисний ореол навколо людини, який транслює оточуючим: "не підходь".

І багато людей не прагнуть долати труднощі, шукати причин, з'ясовувати, що не так. Вони просто йдуть убік і залишають таку людину непоміченою.

Снігові королеви теж не в пошані

Є й інша причина, чому жінка може відчувати нестачу чоловічої уваги. Це так званий синдром "снігової королеви". Зазвичай такі пані красиві, самовпевнені й дотримуються позиції тяжкого очікування знаків уваги.

Зазвичай чоловіки обходять таких красунь стороною, бо впевнені - шансів сподобатися у них немає. Такі жінки рідко виявляють ініціативу першими та чекають на перший крок від чоловіка, а тих стримує невпевненість.

Загадкові красуні

Є і третій варіант, який зустрічається, на жаль, дуже часто. Красива жінка, елегантна, приваблива, вона приковує до себе погляди, і майже кожен чоловік дивиться на неї із захопленням. Але жоден не підходить близько.

Дорослі та самодостатні жінки дуже часто виглядають так, що 99% чоловіків чітко впевнені - у цієї жінки вже є коханий чоловік, якого випадково зараз немає поруч. Тобто спрацьовує все та ж невпевненість у власних силах.

Такі жінки зазвичай занурені у себе. Від них не виходить страху чи агресії, від них не віє холодом "снігової королеви". Вони теплі та привітні, милі та ввічливі. Але щоб це дізнатися - чоловікам потрібно набратися хоробрості до неї підійти.