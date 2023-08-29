Каких женщин мужчины обычно не замечают. Поверьте, дело совсем не во внешности

Некоторых женщин мужчины просто не замечают. Они симпатичны, с отличной фигурой, следят за собой, могут поддержать беседу и обладают прекрасным чувством юмора. Но на личном фронте у них тишина и поход на свидание случается чуть ли не раз в полгода. И если отношения начинаются, то довольно быстро заканчиваются.

Почему мужчины не замечают

Мужчины чувствуют женщину на каком-то более глубоком уровне, даже если с ней практически не знакомы. Им достаточно посмотреть на ее походку, заглянуть в ее глаза или даже понаблюдать за ее позой у стола - и сразу становится понятно, подойдут они к ней для знакомства или нет.

И причиной, которая может мужчину оттолкнуть практически сразу, является страх. Женщина может испытывать страх ошибиться, страх быть брошенной или страх близких доверительных отношений.

Необязательно такие страхи появляются после пережитого негативного опыта в отношениях. Некоторые могут тянуться из детства, что-то бывает внушенное родителями. И самое неприятное - такие страхи имеют свойство транслироваться и считываться окружающими на бессознательном уровне.

Есть и другая форма, которую организм вырабатывает для защиты от страха - это злость. В сочетании со страхом злость создает защитный ореол вокруг человека, который транслирует окружающим: "не подходи".

И многие люди не стремятся преодолевать трудности, искать причины, выяснять, что не так. Они просто уходят в сторону и оставляют такого человека незамеченным.

Снежные королевы тоже не в почете

Есть и другая причина, почему женщина может испытывать недостаток мужского внимания. Это так называемый синдром "снежной королевы". Обычно такие дамы красивы, самоуверенны и придерживаются позиции томительного ожидания знаков внимания.

Обычно мужчины обходят таких красавиц стороной, так как уверены - шансов понравиться у них никаких нет. Такие женщины редко проявляют инициативу первыми и ждут первый шаг от мужчины, а тех сдерживает неуверенность.

Загадочные красавицы

Есть и третий вариант, который встречается, увы, весьма часто. Красивая женщина, элегантная, обаятельная, она приковывает к себе взгляды, и почти каждый мужчина смотрит на нее с восторгом. Но ни один не подходит близко.

Взрослые и самодостаточные женщины очень часто выглядят так, что 99% мужчин четко уверены - у этой дамы уже есть любимый мужчина, которого по случайности сейчас нет рядом. То есть, срабатывает все та же неуверенность в собственных силах.

Такие женщины обычно погружены в себя. От них не исходит страха или злости, от них не веет холодом "снежной королевы". Они теплы и приветливы, милы и обходительны. Но, чтобы это узнать - мужчинам нужно набраться храбрости к ней подойти.