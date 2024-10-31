Без яких внутрішніх органів людина може жити: ви будете здивовані!

Тривалі спостереження та багаторічні дослідження дозволили вченим визначити, без яких внутрішніх органів людина може жити. У людини в організмі 78 органів, і є цілих 7, без яких вона може спокійно жити.

Без яких внутрішніх органів людина може жити, яке в них призначення та які є ризики їх видалення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Medical Physiology.

Організм людини - дуже продумана система, яка може працювати навіть при відсутності деяких компонентів. Звісно, жити без серця або мозку людина не зможе, але у складних ситуаціях, що ведуть до втрати органів, тіло знаходить спосіб вижити.

Апендикс

Це один з таємничих органів людського тіла, оскільки лікарі не на всі 100% впевнені щодо його призначення. Одна з найпоширеніших теорій полягає в тому, що цей маленький придаток товстого кишечника є місцем, де організм зберігає корисні бактерії. А це також допомагає нашій імунній системі.

Однак, коли цей орган інфікується та починається запалення - апендицит, апендикс видаляють. У більшості випадків лікарі рекомендують хірургічне видалення апендикса.

Видалення апендикса ніяк не впливає на роботу внутрішніх органів людини, тому вона продовжує жити без помітних змін.

Жовчний міхур

Він розташований у верхній частині живота і діє як мішок для зберігання жовчі, яку утворює печінка. Це необхідно для перетравлювання жирної їжі.

У жовчному міхурі іноді можуть утворюватися жовчні камені або запалення. Це лікується зазвичай шляхом видалення органу.

Більшість людей не відчувають ускладнень після видалення жовчного міхура. Однак лікарі радять після операції дієту з низьким вмістом жиру, щоб організм міг адаптуватися до змін.

Нирка

Нирки виконують низку важливих функцій, наприклад, фільтрують відходи та надлишок води з нашої крові, виробляють гормони та регулюють баланс натрію та інших хімічних речовин у нашому організмі.

І хоч нирки є важливими органами нашого організму, їх є дві, тому у критичних ситуаціях, таких як рак, травми або серйозні захворювання, лікарі можуть видалити одну нирку.

Наявність тільки однієї нирки мало змінить життя людини, вони можуть продовжувати нормально функціонувати. Але потрібні будуть періодичні обстеження та стриманість у навантаженні нирки.

Легеня

Легені вбирають кисень, який потрапляє у кров, і виводять з кровотоку вуглекислий газ. Потім цей відпрацьований газ викидається (видихається) з організму. І вони дуже важливі - ми ними дихаємо.

Однак у деяких випадках одну легеню лікарі можуть видалити та провести пневмонектомію. Переважно це стається, коли людині діагностували рак або травму, які так пошкодили легеню, що її неможливо відновити.

Як і у випадку з нирками, у людини дві легені, і за необхідності, ми можемо жити тільки з одним органом. Звісно, людині з однією легенею доводиться коригувати свій спосіб життя, менше навантажувати себе через зниження споживання кисню.

Селезінка

Селезінка зберігає та фільтрує кров, руйнуючи пошкоджені або старі еритроцити, але зберігаючи здорові елементи для повторного використання організмом.

Видалити селезінку можуть, якщо вона набрякла, розірвана або сильно пошкоджена внаслідок травми. Процедура називається спленектомія.

За відсутності селезінки функції починають виконувати лімфатичні вузли та печінка. Вони з часом пристосовуються і людина не відчуває дискомфорту.

Мигдалини

Мигдалини - це частина імунної системи, яка бореться з вірусами та бактеріями. Фактично - це ворота, які не пропускають шкідливі організми, які попадають в організм через рот.

З часом мигдалини можуть зробитися більш сприйнятливими до інфікування та набряку. Часті тонзиліти викликають запалення мигдалин, а це захворювання заразне.

Інколи лікарі радять зробити тонзилектомію та видалити мигдалини, щоб позбавитися постійно запаленого органу. Зараз лікарі шукають альтернативне лікування до останнього, щоб не залишити організм без органу, який протидіє вірусам.

Деякі дослідження показують підвищений ризик респіраторних захворювань у пацієнтів, яким видалили мигдалини ще у дитинстві. Але людина дійсно може жити без них і навіть деякі знайшли ще й плюси - існують певні переваги з точку зору зменшення апное сну.

Шлунок

При необхідності видалення шлунку через онкологічні захворювання, травми або виразки, стравохід безпосередньо з'єднується з тонким кишечником. Така операція має наслідки для пацієнта - потрібно слідкувати за харчуванням, вживати добавки та вітаміни. Однак кардинально життя це не змінює.