У яких випадках страхові компанії мають право не компенсувати завдану шкоду при ДТП

Більшість водіїв вважають, що страховка гарантує їм покриття будь-яких збитків, завданих під час ДТП. Навіть, якщо стається так, що їхня страхова компанія банкрутує, то вони можуть розраховувати на покриття витрат від Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Втім, законом передбачені обставини, коли страхові компанії мають правомірні підстави не відшкодовувати завдану при аварії шкоду.