В каких случаях страховые компании имеют право не компенсировать нанесенный ущерб при ДТП
Большинство водителей считают, что страховка гарантирует им возмещение любого ущерба, нанесенного во время ДТП. Даже если их страховая компания становится банкротом, то они могут рассчитывать на покрытие расходов от Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
Однако законом предусмотрены обстоятельства, когда страховые компании имеют правомерные основания не возмещать ущерб, причиненный при аварии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию МТСБУ в Facebook.
В каком случае страховые компании не возмещают нанесенный ущерб
Статья 37 ЗУ "Об ОСГПОВНТЗ предусматривает несколько законных оснований для отказа в осуществлении страхового возмещения (регламентной выплаты).
К ним относятся:
- невыполнение потерпевшим или другим лицом, имеющим право на получение возмещения, своих обязанностей, определенных настоящим Законом, если это привело к невозможности страховщика (МТСБУ) установить факт ДТП, причины и обстоятельства его наступления или размер причиненного ущерба
- неподача заявления о страховом возмещении в течение одного года, если ущерб причинен имуществу потерпевшего, и трех лет, если ущерб причинен здоровью или жизни потерпевшего, с момента совершения ДТП
- умышленные действия лица, ответственность которого застрахована (страхователя), водителя ТС или потерпевшего, направлены на наступление страхового случая. Указанная норма не распространяется на лиц, действия которых связаны с исполнением ими гражданской или служебной обязанности, совершенные в состоянии необходимой обороны (без превышения ее границ) или при защите имущества, жизни, здоровья. Квалификация действий таких лиц устанавливается в соответствии с законом
- совершение лицом, ответственность которого застрахована (страхователем), водителем ТС умышленного преступления, приведшего к страховому случаю (события, предусмотренного статьей 41 настоящего Закона)
В каких случаях страховые компании не возмещают ущерб (фото: Facebook/МТСБУ. Официальная страница)
К тому же согласно п. 36.2 ст. 36 ЗУ "Об ОСГПОВНТЗ" страховщик может отказать в осуществлении страхового возмещения в случае непризнания имущественных требований заявителя или по основаниям, определенным статьями 32 и/или 37 настоящего Закона.
Ранее мы писали о том, что мошенники обманывают украинцев с получением водительского удостоверения.
Читайте также о том, как долго можно водить машину, если истек срок водительских прав.