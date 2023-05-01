У яких випадках повістку можуть вручити через родичів: важливе пояснення юриста

Чи можуть вручити повістку через родичів військовозобов'язаного

Нагадаємо, що у квітні Кабінет Міністрів розширив повноваження ТЦК та СП, відтоді повістку вручити можуть незалежно від реєстрації та від місця перебування на військовому обліку.

Зазначимо, що повістка вважається врученою, якщо вона заповнена персональними даними особи, яку викликають у військкомат, та якщо військовозобов'язаний особисто її підписав.

При цьому юрист уточнив, що повістка вважається законно врученою також, якщо її отримав хтось із родичів, якому виповнилося 18 років та який мешкає разом з військовозобов'язаним.

Відповідно, повістку можуть вручити батькам особи, якій виповнилося 18 років та яка підлягає військовій службі, у випадку, якщо вони проживають разом.

Які є нюанси при такому врученні

Втім, якщо військовозобов'язаний живе окремо від батьків, але прописаний у за місцем їхнього проживання, тоді вручити повістку через родича неможливо.

"Лише, якщо достеменно відомо, що особа там мешкає постійно", - заявив Шинжирбаєв.

Також зазначимо, що неналежно врученою, вважається повістка, яку відправили поштою чи у вайбер. А також виклики до ТЦК телефоном чи через смс не зобов'язують чоловіка йти у військкомат.

При цьому, якщо вручення повістки відбулося при дотриманні усіх норм, а військовозобов'язаний уникає строкової служби, тоді правоохоронці можуть розпочати кримінальне провадження проти ухилянта від мобілізації.