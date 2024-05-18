Комплекс рятівника. Названо топ випадків, коли людям краще не допомагати

Деякі люди люблять нав’язувати свою допомогу або поспішають розв’язувати чужі проблеми. Часто вони мають так званий комплекс рятівника.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку спільноти "Психологічна підтримка".
В основі комплексу рятівника - невпевненість людини у своїй самоцінності. Вона бачить свою цінність лише тоді, коли корисна іншим.
Ймовірно, в дитинстві людина мусила "заробляти" любов батьків. Вона виросла, і тепер у неї є стійка потреба бути корисною оточенню, демонструвати їм свою безвідмовність.
Однак, винагородою за постійне бажання допомогти не завжди є вдячність. З часом інші починають приймати безвідмовність як належне і зляться, коли замість звичної готовності допомогти людина відмовляє.
Роль рятівника має декілька прихованих "вигод":
Потрібно спробувати найперше зрозуміти, чому саме до вас звернулися по допомогу. Причин може бути декілька. Або ж ви усвідомите свій власний комплекс рятівника.
Можливо, ви маєте слабкі або взагалі відсутні особисті кордони, чи не вмієте казати "ні".
Важливо також вміти розподілити відповідальність. Зокрема, чи справді ви повинні розв’язувати проблеми замість іншої людини.
Якщо про допомогу просить доросла людина, яка не має серйозних проблем зі здоров’ям, то вона здатна навести лад у власному житті без вашої участі. Іншою причиною може бути те, що людина цього робити не хоче, тому звертається до вас.
Найкраще звертати увагу на власне життя, адже у вас теж є нерозв’язані питання, тому займіться ними і будьте щасливі.
Багато психологи рекомендують не допомагати людині до тих пір, поки він сам не попросить допомоги. Можливо, йому і не потрібні ваші послуги, як вам здається.
Інколи так виходить, що бажання надати допомогу - це більше ваша потреба, щоб відчути себе потрібним або самоствердитися шляхом когось.
Батьки повинні знати, що постійна допомога дитині у всьому таїть в собі й іншу загрозу. Якщо дитина не навчиться справлятися з труднощами сам і не зрозуміє, що не все у світі відбувається так, як він хоче, то надалі будуть виникати серйозніші проблеми.
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