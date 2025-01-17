У яких речах ніколи не варто зізнаватися партнеру та чому: 7 заборонених тем

За словами експерта, існує декілька тем, на які не варто вести розмови у стосунках. Більш детальне обговорення таких речей може викликати непорозуміння й конфлікти.

Деталі минулих стосунків

Занадто детальні розповіді про минулі стосунки можуть викликати ревнощі або невпевненість у вашого партнера.

"Не потрібно розповідати усі дрібниці, причини сварок, деталі самих стосунків. Це ваше минуле - нехай воно і залишиться в минулому. Відповідь має бути проста та коротка, оскільки, якщо ви промовчите або закриєтеся від відповіді - партнер також цього не зрозуміє", - радить коуч.

Негативні думки про його/її родину чи друзів

Відкрито критикувати близьких людей вашого партнера може призвести до конфліктів і непорозумінь. Не забувайте, що ці люди для вашого партнера близькі й вони мають значення.

Фантазії про інших людей

Відверта розмова про ваші фантазії стосовно інших людей може викликати ревнощі та недовіру, тому добре подумайте - чи варто їх розповідати.

Фінансові проблеми

Якщо ви маєте фінансові труднощі, краще спочатку знайти рішення, а потім обговорити це з партнером, щоб не викликати зайвих хвилювань. Але, якщо це стосується вас обох, то обговорити необхідно.

Негативні думки про зовнішність партнера

Критика зовнішності може сильно вразити самооцінку вашого партнера. Ви ж його обрали самостійно.

"Буває й так, що поговорити про це необхідно. Тоді вам потрібно знайти такі слова, якими ви не образите вашу половинку. Ваша ціль не тільки підказати щось корисне, а й не зачепити почуття іншої людини", - підкреслює експерт.

Секрети друзів

Розповідати секрети, які вам довірили друзі, може підірвати довіру до вас як до партнера. Перед тим, як "розпатякати" чужу таємницю, подумайте - а якщо ви опинилися на місці вашого друга і зараз він комусь розповідає ваш секрет?

Минулі помилки

Якщо ці помилки не впливають на ваші нинішні стосунки, можливо, краще залишити їх у минулому.

"Минуле варто залишати в минулому. Ви не можете змінити того, що вже сталося, але можете зробити так, щоб не повторювати такі помилки", - резюмує Віталій Курсік.