В яких продуктах найбільше пластику та як він шкодить організму

У яких продуктах є мікропластик

Фрукти й овочі можуть поглинати мікропластик через свою кореневу систему і передавати ці хімічні частинки стеблам, листям та плодам.

Яблука й морква можуть бути найбільш забрудненими фруктами та овочами. В них міститься понад 100 тисяч мікропластику на 1 г.

Також найбільше мікропластику містить гімалайська рожева сіль, добута з-під землі. До того ж навіть чайні пакетики, більшість з яких виготовлені з пластику.

В результаті при заварюванні одного чайного пакетика у воду потрапляє близько 11,6 мільярда частинок мікропластику і 3,1 мільярда нанопластикових частинок.

Варто знати, що 1 літр води в пластиковій пляшці містив у середньому 240 тисяч пластикових частинок семи типів пластику, зокрема нанопластику.

Вплив на організм людини

Вчені з'ясували, що у людей з мікропластиком або нанопластиком в артеріях шиї вдвічі вища ймовірність серцевого нападу, інсульту або смерті впродовж наступних трьох років, ніж у людей, у яких його не було.

Важливо знати, що нанопластик є найнебезпечнішим типом пластикового забруднення для здоров’я людини. Дрібні частинки можуть проникати в окремі клітини і тканини великих органів.

До того ж, коли пластик потрапляє в організм, він несе із собою ці хімікати. А в середині тіла ці хімічні речовини мігрують із пластику та осідають в організмі.

Як можна зменшити кількість пластику

Найкраще пити воду лише зі скляних пляшок. Це ж саме стосується продуктів та напоїв, упакованих в пластик.

Варто частіше купуйте продукти на вагу. Обирайте одяг з натуральних тканин та купуйте споживчі товари з натуральних матеріалів.

Не готуйте в мікрохвильовій печі продукти в пластиковій упаковці.

При покупці краще надати перевагу перевіреному, добре відомому бренду, навіть якщо його продукція має не найнижчу вартість. Деякі виробники не завжди дотримуються технологій виробництва, та компенсують погану якість низькою ціною.

Не беріть пластикові вироби які мають неприємний хімічний запах.

Замініть одноразові пластикові вироби, такі як столові прибори, чашки, кружки, контейнери на багаторазові і нешкідливі альтернативи зі скла, нержавіючої сталі та кераміки.